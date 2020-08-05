Туры в Крым на август подешевеют на 90%

Путевки в Крым на август этого года можно будет приобрести со скидкой до 90%. О заманчивом снижении цены сообщили региональные власти.

Крым привлекает все больше желающих отдохнуть на морском побережье, однако гражданам все же стоит помнить о рисках "подхватить" коронавирус и необходимости соблюдать все меры профилактики.

Ранее власти Крыма рассказали, что на август забронировано около 90% номерного фонда в санаторно-курортных организациях полуострова. Этот сезон стал крайне успешным для региона ввиду закрытия границ из-за пандемии коронавируса. На начало августа в Симферополь ежедневно прибывает более 100 авиарейсов, а в июле Крым принял порядка 1,5 млн отдыхающих.