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 Опубликована необходимая форма для прибывающих в РФ граждан

Опубликована необходимая форма для прибывающих в РФ граждан
Шугалей стал одним из кандидатов в Госсовет Коми от "Родины"

Шугалей стал одним из кандидатов в Госсовет Коми от "Родины"

 В Совфеде оценили возможность продления выплат на ребенка в августе

В Совфеде оценили возможность продления выплат на ребенка в августе
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Трамп отгородился от проблем мигрантов стеной на границе с Мексикой
16:54   5 Августа 2020
Общество

Туры в Крым на август подешевеют на 90%

Туры в Крым на август подешевеют на 90%

Путевки в Крым на август этого года можно будет приобрести со скидкой до 90%. О заманчивом снижении цены сообщили региональные власти.

Крым привлекает все больше желающих отдохнуть на морском побережье, однако гражданам все же стоит помнить о рисках "подхватить" коронавирус и необходимости соблюдать все меры профилактики.

Ранее власти Крыма рассказали, что на август забронировано около 90% номерного фонда в санаторно-курортных организациях полуострова. Этот сезон стал крайне успешным для региона ввиду закрытия границ из-за пандемии коронавируса. На начало августа в Симферополь ежедневно прибывает более 100 авиарейсов, а в июле Крым принял порядка 1,5 млн отдыхающих.

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Автор: Илья Романович
#крым #отпуск #туры

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