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 В Совфеде оценили возможность продления выплат на ребенка в августе

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16:47   5 Августа 2020
Экономика

В Совфеде оценили возможность продления выплат на ребенка в августе

В Совфеде оценили возможность продления выплат на ребенка в августе

Решение о продлении программы поддержки семей с детьми от 3 до 16 лет является оправданным, считает член Совета Федерации Валерий Рязанский. При принятии решения необходимо просчитать влияние инициативы на бюджет.

Инициатива о помощи семьям с детьми позволила многим гражданам получить по 20 тыс. рублей на ребенка возрастом от 3 до 16 лет. Единовременные выплаты начислялись дважды в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Многие россияне считают, что дополнительная поддержка также может пригодиться родителям в августе. С точки зрения обстановки такое решение было бы оправданно, подтвердил в беседе с iReactor сенатор от Курской области Валерий Рязанский.

Пока выделение дополнительных средств не предусмотрено бюджетом, отметил член Совета Федерации. Инициатива не оформлена законодательно, оставаясь пожеланием. При этом за изменения в механизме социальной политики уже выступили как в Совфеде, так и в Госдуме.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #совет федерации #коронавирус #помощь семьям

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