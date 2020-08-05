В Совфеде оценили возможность продления выплат на ребенка в августе

Решение о продлении программы поддержки семей с детьми от 3 до 16 лет является оправданным, считает член Совета Федерации Валерий Рязанский. При принятии решения необходимо просчитать влияние инициативы на бюджет.

Инициатива о помощи семьям с детьми позволила многим гражданам получить по 20 тыс. рублей на ребенка возрастом от 3 до 16 лет. Единовременные выплаты начислялись дважды в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Многие россияне считают, что дополнительная поддержка также может пригодиться родителям в августе. С точки зрения обстановки такое решение было бы оправданно, подтвердил в беседе с iReactor сенатор от Курской области Валерий Рязанский.

Пока выделение дополнительных средств не предусмотрено бюджетом, отметил член Совета Федерации. Инициатива не оформлена законодательно, оставаясь пожеланием. При этом за изменения в механизме социальной политики уже выступили как в Совфеде, так и в Госдуме.