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Шугалей стал одним из кандидатов в Госсовет Коми от "Родины"

Шугалей стал одним из кандидатов в Госсовет Коми от "Родины"

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16:45   5 Августа 2020
Общество

Статья о Романовой стала причиной иска "Руси сидящей" к "Медузе"

Статья о Романовой стала причиной иска "Руси сидящей" к "Медузе"

Зарегистрированное в Латвии издание "Медуза" может стать фигурантом дела о распространении недостоверных данных в отношении главы "Руси сидящей" Ольги Романовой.

Юрист "Руси сидящей" Алексей Федяров заявил о планах подать иск в отношении издания. Он рассказал об этом в интервью изданию Znak. Правозащитники считают, что "Медуза" подала информацию о конфликте между Ольгой Романовой и ее сыном Дмитрием в искаженном виде, пишет Nation News.

Претензия "Руси сидящей" заключается в том, что при написании материала журналисты не учли мнения обеих сторон. После издание добавило пояснение Романовой, которая обратилась к общественности с просьбой "не лезть в семейное дело". Мнение женщины было опубликовано только два дня спустя.

Представители организации обещали подать на "Медузу" в суд за распространение данных, которые не соответствуют действительности. Ответственность предусмотрена статьей 152 Гражданского кодекса Российской Федерации. Если суд вынесет обвинительный вердикт, журналисты должны будут либо удалить материал, либо опубликовать опровержение.

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Автор: Илья Романович
#медуза #русь сидящая #романова

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