Кандидатам в губернаторы настроят фильтры

Руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов заявил о готовности обсуждать идею отмены обязательной процедуры сбора подписей муниципальных депутатов (муниципального фильтра) для кандидатов от парламентских партий, претендующих на губернаторские посты.

«Я согласен на дискуссии. Давайте еще раз вернемся к вопросу, чтобы освободить парламентские политические партии от сбора подписей. Мы об этом говорили неоднократно, просто надо вернуться к этому разговору», — заявил Неверов журналистам.

Осенью 2019 года «Справедливая Россия» вносила на рассмотрение Госдумы законопроект об отмене муниципального фильтра. По мнению представителей партии, он «негативно отражается не только на самих выборах и реализации избирательных прав граждан, но и оказывает отрицательное влияние на развитие институтов местного самоуправления». Однако тогда инициативу эсеров не поддержало парламентское большинство «Единой России».

Зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов в комментарии «Политике сегодня» дал понять, что рассчитывает на поддержку других фракций для отмены электоральной процедуры.

«Мы еще осенью выступали за полную отмену муниципального фильтра для парламентских партий, но он не был рассмотрен, насколько я знаю. Если Неверов согласен, то теперь мы будем собираться и выносить этот законопроект от имени представителей 4 партий. Так будет правильно», — сказал он.

Член фракции «Справедливая Россия», депутат Дмитрий Ионин, комментируя заявление Сергея Неверова, высказал предположение, что отменить муниципальный фильтр — позиция самого руководителя «Единой России», а не партии, потому что «он человек совестливый и объективный».

«Самой "Единой России" выгоден этот фильтр. Она этим пользуется. Но есть другая ситуация. И Сергей Иванович понимает, что муниципальный фильтр всего лишь препон для того, что у людей не было возможности избирать главу региона <...> Есть парламентские партии, которые доказали, что у них есть поддержка избирателей, прошли в Госдуму и должны иметь автоматом возможность выдвигать кандидатов в губернаторы, а у них по факту этой возможности нет. В итоге, народ, имея скудный выбор, начинает из вредности голосовать за кандидатов, которые не подходят для этой должности», — объяснил политик.

Согласно избирательному законодательству, для прохождения муниципального фильтра кандидат в губернаторы должен собрать от 5 до 10% подписей муниципальных депутатов, представляющих не менее 75% муниципальных образований региона.

Ранее член партии «Справедливая Россия» Александр Репин, претендующий на пост губернатора Пермского края, не смог пройти муниципальный фильтр. Региональный избирком обнаружил в его подписных листах шесть двойных подписей, совпадающих с подписями за выдвижение других кандидатов. Таким образом Репину отказали в регистрации. Осенью 2019 года за смягчение муниципального фильтра выступала председатель ЦИК Элла Памфилова.

Единый день голосования в 2020 году запланирован на 13 сентября. Как сообщала Памфилова, для участия в выборах глав регионов выдвинулось 144 кандидата. Из них 28 кандидатов в порядке самовыдвижения, и 116 кандидатов от 24 политических партий