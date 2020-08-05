Медведев отреагировал на протесты жителей Хабаровска

Люди имеют право на выражение своей гражданской позиции, но в соответствии с законом и санитарно-эпидемиологическими правилами, считает председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, комментируя ситуацию с несанкционированными митингами в Хабаровске.

На встрече с участниками проекта "ПолитСтартап" Медведев отметил, что при реализации гражданских прав люди не должна создавать дискомфорт другим. По словам Медведева, суд над Сергеем Фургалом должен проходить в соответствии с действующими правилами, включая правило о подсудности, пишет РИА Новости.

Акции в Хабаровске начались после ареста Фургала, который подозревается в причастности к ОПГ и заказным убийствам предпринимателей в начале 2000-х годов.