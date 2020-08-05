Как Трумэн грозил СССР «ядерной дубиной», а Сталин в ус не дул

США предприняли атомную бомбардировку Нагасаки и Хиросимы в 1945-м году только для того, чтобы запугать Советский Союз и показать, каким разрушительным оружием располагает Вашингтон. Такое мнение в интервью «Российской газете» высказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Применив единственный раз в истории человечества военный атом, США преследовали главную цель — запугать Советский Союз и другие страны наличием у них нового и столь мощного оружия массового поражения», — выразил мнение секретарь Совбеза.

Позицию Патрушева поддержал профессор кафедры всемирной и отечественной истории МГИМО, заведующий Центром истории войн и геополитики Института всеобщей истории РАН Михаил Мягков. В беседе с «Политикой сегодня» эксперт напомнил о диалоге лидера СССР Иосифа Сталина и американского президента Гарри Трумэна вскоре после нападения японцев на Перл-Харбор и незадолго до атомной бомбардировки городов.

«Когда Трумэн узнал об успешном испытании атомной бомбы и сказал об этом Сталину в приватном разговоре на Потсдамской конференции, глава СССР никак не отреагировал. Президент США сначала даже не смог определить, понял Сталин, о чем речь, или нет. На самом деле советский вождь, конечно, все понял», — заявил историк.

К моменту проведения Потсдамской конференции в июле-августе 1945 года, советские разведчики уже знали о наличии у США атомного оружия. После слов Трумэна Сталин поручил академику Игорю Курчатову ускорить разработку аналогичной бомбы, которая уже велась на территории Советов.

Отсутствие реакции Сталина на слова об атомной бомбе могли не на шутку разозлить Трумэна, допустил Мягков. Удар по Нагасаки и Хиросиме был знаком для Советского Союза, который, по мнению Вашингтона, не воспринял слова 33-го президента США всерьез. Ведь Трумэн болезненно относился к вопросу американского превосходства над СССР: после испытания бомбы он сказал, что у США теперь «есть дубина против этих русских парней».

«Таким образом, для США атомная бомба была оружием политического и военного воздействия на Советский Союз, чтобы принудить его к тем условиям, которые были наиболее выгодны для США после войны», — добавил доктор исторических наук.

Мягков отдельно остановился на том, что американские ученые предлагали Трумэну взорвать атомную бомбу на рисовых полях или небольшом острове, чтобы без значительных жертв показать миру мощь атомного оружия США. Однако Вашингтон от это идеи отказался, заранее зная, сколько людей пострадает в густонаселенных городах Хиросима и Нагасаки.

«В итоге мы имеем около 160 тысяч погибших в Хиросиме и больше 70 тысяч в Нагасаки. А некоторые потери подсчитывают до сих пор», — заключил специалист.

В интервью «Российской газете» Патрушев также назвал атомные удары по японским городам действиями, которые ничем не отличались от преступлений самой милитаристской Японии. Американские бомбардировщики сбросили атомную бомбу на Хиросиму утром 6 августа 1945-го года. Спустя три дня США нанесли удар по Нагасаки.