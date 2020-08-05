Онищенко не исключил карантина для россиян, вернувшихся из турпоездки за рубеж
Доктор медицинских наук, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает, что рассуждать о карантине для россиян, улетевших отдыхать за рубеж, нужно, но только тогда, когда они вернутся в РФ.
«Если ситуация нас будет не устраивать — то посадим на карантин», — сказал депутат.
Онищенко, выступая на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», объяснил, что качество сервиса в Турции на низком уровне. По его словам, граждане Белоруссии поехали в Турцию на месяц раньше россиян и сообщили о плохом обслуживании. Для его восстановления нужны деньги, а сейчас коронавирус и средств нет.
«Еда тоже плохая, потому что с поставщиками работу не наладили. Август и сентябрь – сезон заболеваний желудочно-кишечного тракта. Сегодня тему Турции закроем и будем постепенно возвращаться после тщательной проверки и контроля уровня заболеваемости», — добавил депутат.
Также Онищенко отметил, что некоторые россияне, действительно, ездят в закрытые для РФ страны, например, через Белоруссию. Однако призвал относиться к таким гражданам с уважением.
«Людям надо заниматься бизнесом. Деловые люди следят за здоровьем. Поддерживаю Мишустина в том, что нужно разрешить деловые поездки. Нарушителей – меньшинство», — резюмировал депутат.
Live Q&A on #COVID19 with @DrMikeRyan and Dr @mvankerkhove. #AskWHO https://t.co/khvtrFoh29— World Health Organization (WHO) (@WHO) August 5, 2020