Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Взрыв в Бейруте — не единственная причина резкого скачка цен на нефть

Взрыв в Бейруте — не единственная причина резкого скачка цен на нефть

 Опубликована необходимая форма для прибывающих в РФ граждан

Опубликована необходимая форма для прибывающих в РФ граждан
Шугалей стал одним из кандидатов в Госсовет Коми от "Родины"

Шугалей стал одним из кандидатов в Госсовет Коми от "Родины"

 В Совфеде оценили возможность продления выплат на ребенка в августе

В Совфеде оценили возможность продления выплат на ребенка в августе
Представители TikTok ответили на угрозы Трампа закрыть приложение

Представители TikTok ответили на угрозы Трампа закрыть приложение

 Трамп отгородился от проблем мигрантов стеной на границе с Мексикой

Трамп отгородился от проблем мигрантов стеной на границе с Мексикой
Взрыв в Бейруте — не единственная причина резкого скачка цен на нефть

Взрыв в Бейруте — не единственная причина резкого скачка цен на нефть

 Опубликована необходимая форма для прибывающих в РФ граждан

Опубликована необходимая форма для прибывающих в РФ граждан
Шугалей стал одним из кандидатов в Госсовет Коми от "Родины"

Шугалей стал одним из кандидатов в Госсовет Коми от "Родины"

 В Совфеде оценили возможность продления выплат на ребенка в августе

В Совфеде оценили возможность продления выплат на ребенка в августе
Представители TikTok ответили на угрозы Трампа закрыть приложение

Представители TikTok ответили на угрозы Трампа закрыть приложение

 Трамп отгородился от проблем мигрантов стеной на границе с Мексикой

Трамп отгородился от проблем мигрантов стеной на границе с Мексикой
16:43   5 Августа 2020
Россия

Онищенко не исключил карантина для россиян, вернувшихся из турпоездки за рубеж

Онищенко не исключил карантина для россиян, вернувшихся из турпоездки за рубеж

Доктор медицинских наук, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает, что рассуждать о карантине для россиян, улетевших отдыхать за рубеж, нужно, но только тогда, когда они вернутся в РФ.

«Если ситуация нас будет не устраивать — то посадим на карантин», — сказал депутат.

Онищенко, выступая на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», объяснил, что качество сервиса в Турции на низком уровне. По его словам, граждане Белоруссии поехали в Турцию на месяц раньше россиян и сообщили о плохом обслуживании. Для его восстановления нужны деньги, а сейчас коронавирус и средств нет.

«Еда тоже плохая, потому что с поставщиками работу не наладили. Август и сентябрь – сезон заболеваний желудочно-кишечного тракта. Сегодня тему Турции закроем и будем постепенно возвращаться после тщательной проверки и контроля уровня заболеваемости», — добавил депутат.

Также Онищенко отметил, что некоторые россияне, действительно, ездят в закрытые для РФ страны, например, через Белоруссию. Однако призвал относиться к таким гражданам с уважением.

«Людям надо заниматься бизнесом. Деловые люди следят за здоровьем. Поддерживаю Мишустина в том, что нужно разрешить деловые поездки. Нарушителей – меньшинство», — резюмировал депутат.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Андрей Рыдаль
#турция #онищенко #туризм #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...