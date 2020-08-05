Доктор медицинских наук, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает, что рассуждать о карантине для россиян, улетевших отдыхать за рубеж, нужно, но только тогда, когда они вернутся в РФ.

«Если ситуация нас будет не устраивать — то посадим на карантин», — сказал депутат.

Онищенко, выступая на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», объяснил, что качество сервиса в Турции на низком уровне. По его словам, граждане Белоруссии поехали в Турцию на месяц раньше россиян и сообщили о плохом обслуживании. Для его восстановления нужны деньги, а сейчас коронавирус и средств нет.

«Еда тоже плохая, потому что с поставщиками работу не наладили. Август и сентябрь – сезон заболеваний желудочно-кишечного тракта. Сегодня тему Турции закроем и будем постепенно возвращаться после тщательной проверки и контроля уровня заболеваемости», — добавил депутат.

Также Онищенко отметил, что некоторые россияне, действительно, ездят в закрытые для РФ страны, например, через Белоруссию. Однако призвал относиться к таким гражданам с уважением.