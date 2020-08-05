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 Украина и Белоруссия обсудили вопрос экстрадиции задержанных граждан РФ

Украина и Белоруссия обсудили вопрос экстрадиции задержанных граждан РФ
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15:57   5 Августа 2020
Политика

Украина и Белоруссия обсудили вопрос экстрадиции задержанных граждан РФ

Украина и Белоруссия обсудили вопрос экстрадиции задержанных граждан РФ

Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили тему экстрадиции задержанных на территории республики россиян.

Украинский лидер выразил мнение, что часть граждан в свое время находилась на территории Донбасса. Информацию об этом сейчас проверяют сотрудники Генпрокуратуры Украины. Киев намерен потребовать выдачи 28 из 33 задержанных граждан РФ. Лукашенко отметил, что Минск будет сотрудничать по этому вопросу в рамках подписанных с Российской Федерацией и Украиной международных соглашений, информирует агентство "БелТА".

Главы государств также обсудили организацию Третьего форума регионов Украины и Белоруссии, который должен пройти осенью этого года. На повестке стоял и вопрос о сложившейся в странах эпидемиологической обстановке, вызванной пандемией коронавирусной инфекции.

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Автор: Илья Романович
#переговоры #лукашенко #зеленский

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