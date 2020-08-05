Отдых в Турции может обернуться россиянам новой вспышкой COVID-19

Отдых на турецких курортах может обернуться для граждан России новой вспышкой коронавирусной инфекции, считает депутат Госдумы РФ Светлана Журова.

Ситуация с COVID-19 в Турции демонстрирует резкое ухудшение после возобновления авиаперелетов и наплыва туристов, заявил глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа. По мнению Журовой, которым она поделилась с изданием "Слово и Дело", до момента создания вакцины от коронавируса и стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации во всех государствах выезд за границу представляет опасность для россиян.

Ухудшение обстановки может быть связано не только с недостаточными усилиями Анкары по борьбе с заболеванием, но и с халатностью самих туристов, ошибочно полагающих, что угроза миновала, отметила депутат.

"Тем, кто уже там находится, нужно быть аккуратнее, остальным — по возможности отменить пока поездки в Турцию", — констатировала Журова.

Туристы, едущие в отпуск в Турцию, рискуют попасть в карантин и надолго "застрять" в чужой стране, после чего будет проблематично вернуться на родину, предупредила депутат.