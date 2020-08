Лоза оценил шансы Нила Янга засудить Трампа из-за «тротуара дьявола»

Канадский певец и автор песен Нил Янг обвинил штаб Дональда Трампа в незаконном использовании его песен на митингах. В иске о нарушении авторских прав, опубликованном на сайте исполнителя, упоминаются две музыкальные композиции Янга: Rockin’ in the Free World («Рок в свободном мире») и Devil’s Sidewalk («Тротуар дьявола»). По словам певца, они не раз звучали на демонстрациях в поддержку Трампа с 2015 года без соответствующей лицензии.

Юристы Нила Янга требуют возместить максимальную сумму — 150 тысяч долларов за каждое незаконное использование музыки.

Комментируя возможный исход этого дела, российский певец Юрий Лоза предположил, что исполнителю выплатят компенсацию, но не в запрашиваемом размере.

Юрий Лоза «примерил» ситуацию на себя.

Корни конфликта Лоза видит в неприязни Янга к действующему президенту США.

Дональд Трамп уже не в первый раз использует музыку известных исполнителей без спроса. Так, 19 июля 2020 года рок-группа Linkin Park резко отреагировала на заимствование Трампом одной из своих композиции в предвыборном видео.

Linkin Park did not and does not endorse Trump, nor authorize his organization to use any of our music. A cease and desist has been issued.