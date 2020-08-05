Лоза оценил шансы Нила Янга засудить Трампа из-за «тротуара дьявола»

Канадский певец и автор песен Нил Янг обвинил штаб Дональда Трампа в незаконном использовании его песен на митингах. В иске о нарушении авторских прав, опубликованном на сайте исполнителя, упоминаются две музыкальные композиции Янга: Rockin’ in the Free World («Рок в свободном мире») и Devil’s Sidewalk («Тротуар дьявола»). По словам певца, они не раз звучали на демонстрациях в поддержку Трампа с 2015 года без соответствующей лицензии.

«Представьте, что вы чувствуете, когда слышите Rockin’ in the Free World после выступления президента, будто бы это его музыкальная тема. Я не для этого ее писал», — поделился своими переживаниями Янг в блоге 26 июля.

Юристы Нила Янга требуют возместить максимальную сумму — 150 тысяч долларов за каждое незаконное использование музыки.

Комментируя возможный исход этого дела, российский певец Юрий Лоза предположил, что исполнителю выплатят компенсацию, но не в запрашиваемом размере.

«Ну Трамп заплатит. Не думаю, что у него нет денег и у него хорошие адвокаты. Много ему (Янгу) не заплатят. А песни все равно будут использовать, потому что они, видимо, подходят штабу Трампа», — сказал Лоза «Политике сегодня».

Юрий Лоза «примерил» ситуацию на себя.

«Если бы у меня кто-то взял и "умыкнул" "Плот" на эту кампанию, зная, что придется мне заплатить, но мне не удастся взять с него большую сумму, то он все равно поступил бы точно так же — снова бы незаконно использовал песни», — сказал собеседник агентства.

Корни конфликта Лоза видит в неприязни Янга к действующему президенту США.

«В таких случаях люди поступают по-другому: идут к автору и договариваются. Янг, видимо, категорически плохо настроен по отношению к Трампу и не хочет идти на мировую», — предположил музыкант.

Дональд Трамп уже не в первый раз использует музыку известных исполнителей без спроса. Так, 19 июля 2020 года рок-группа Linkin Park резко отреагировала на заимствование Трампом одной из своих композиции в предвыборном видео.

Linkin Park did not and does not endorse Trump, nor authorize his organization to use any of our music. A cease and desist has been issued. — LINKIN PARK (@linkinpark) July 19, 2020

В 2018 году заявление о нарушении Трампом авторских прав поступило от Фаррелла Уильямса. Обращение коснулось песни Happy, которая была использована на митинге в Индиане через несколько часов после убийства 11 человек в синагоге Пенсильвании. Адвокат певца подчеркнул, что нет ничего радостного в том, что произошло в стране в тот день.