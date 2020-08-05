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15:56   5 Августа 2020
Россия

Онищенко не советует россиянам лететь в Турцию сейчас

Онищенко не советует россиянам лететь в Турцию сейчас

Экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко предложил россиянам планировать отпуск с учетом того, готовы ли другие страны принять граждан РФ на фоне коронавирусной инфекции. Эпидемиологическая обстановка на территории РФ нормализуется, но высказаться аналогично о других государствах пока сложно.

«Безусловно, формально есть необходимость открытия, но с учетом эпидемиологической ситуации. Это, видимо, можно делать, хотя сейчас появляются сообщения о том, что в Турции новый всплеск коронавируса.  Я бы не советовал нашим гражданам лететь сегодня в Турцию для отдыха», — объяснил депутат.

Онищенко, выступая на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», напомнил, что скоро сентябрь и ученики отправятся в школу, а путешествовать хотят в основном как раз молодые семьи с детьми. Россияне полгода волновались из-за коронавируса, а поездка в Турцию и смена климата – новый стресс, поэтому сейчас лучше не лететь.

«Это будет испытанием для организма, которое нам сегодня не нужно. Никакого отдыха мы не получим. Можно отдохнуть в Подмосковье, можно отдохнуть под Петербургом. Каждый — в своей климатической зоне, это будет правильно», — резюмировал депутат.

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Автор: Андрей Рыдаль
#россия #турция #онищенко #коронавирус

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