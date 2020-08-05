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Медведев отреагировал на протесты жителей Хабаровска

Медведев отреагировал на протесты жителей Хабаровска

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Трамп отгородился от проблем мигрантов стеной на границе с Мексикой
15:29   5 Августа 2020
Происшествия

Нидерланды подали иск к России из-за катастрофы MH17

Нидерланды подали иск к России из-за катастрофы MH17

ЕСПЧ получил иск от Нидерландов к России в связи с расследованием дела о катастрофе рейса MH17. Об этом сообщает МИД России.

Следствие по этому делу за годы работы так и не представило никаких вразумительных результатов работы. Специалисты с самого начала этого расследования придерживаются версии с использованием ЗРК "Бук" для поражение авиалайнера.

Россия представила все необходимые данные для расследования и всячески содействует работе следствия.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #еспч #нидерланды

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