Саакашвили не увидел Грузию на мировых радарах

Украинский и грузинский политик Михаил Саакашвили не видит Грузию на мировых радарах. Это может привести к ликвидации государства, заявил бывший грузинский президент в интервью телекомпании ТВ Пирвели.

По словам Саакашвили, он сможет занять пост премьера любого европейского государства. Сейчас он исполняет "важные функции" на Украине.

Политик подчеркнул, что четко находится на всех международных радарах, чего нельзя сказать про Грузию. Сейчас можно сказать о том, что грузинское государство скоро исчезнет, пишет РИА Новости.

Телеканал "Царьград" сообщал, что Саакашвили предсказал распад Украины из-за "феодалов" с частными армиями.