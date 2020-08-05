Двойное гражданство для государственных служащих может стать основанием для увольнения с должности.

Как заявил Минтруд РФ, принятие на госслужбу лиц с двойным гражданством запрещено, пишет ТАСС. Получение иностранного гражданства будет являться основанием для увольнения, уточнили в министерстве. Более того, будет внедрена системы проверки информации о кандидатах и лицах, замещающих должности в государственных органах.

Телеканал "360" сообщал, что Минтруд готовится снизить безработицу в четыре раза.