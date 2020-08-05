Представители TikTok ответили на угрозы Трампа закрыть приложение

Представители сервиса для просмотра коротких видео TikTok, принадлежащего китайской компании ByteDance, в комментарии «Политике Сегодня» заверили, что не боятся блокировки на территории США.

«TikTok полюбили около 100 миллионов американцев, потому что это дом для развлечений, самовыражения и общения. Нас воодушевляет их страсть, креативность, стремление нести радость семьям и профессиональный рост наших разработчиков. Мы ориентированы на долгое развитие», — сообщил представитель TikTok на условиях анонимности.

Ранее президент Америки Дональд Трамп сообщил о намерении немедленно заблокировать приложение в США. Власти заподозрили китайскую соцсеть в шпионаже за пользователями. Глава Штатов потребовал продать сервис американской компании до 15 сентября.

Если до середины месяца Microsoft или другая американская компания не купит приложение, то китайская соцсеть вынуждена будет покинуть Штаты. Трамп настроен решительно: как настоящий бизнесмен, он решил «выжать» из своего запрета максимальную выгоду для своей страны.

«Запрет начнется 15 сентября, если Microsoft или кто-нибудь еще не согласится его купить и оформить сделку, подходящую сделку, чтобы Министерство финансов США получило много денег», — заявил глава Белого дома.

Глава американского сегмента TikTok Ванесса Паппас заявила в Twitter, что компания не планирует «никуда уходить» из страны. Сейчас Microsoft ведет переговоры с TikTok о покупке приложения: корпорация заверила, что гарантирует «безопасность мирового уровня», полную конфиденциальность и защиту для пользователей, если сделка состоится. Сведения о пользователях, хранящиеся на зарубежных серверах, Microsoft пообещала удалить после их передачи компании.

На тщательный сбор администрацией TikTok персональных данных пользователей обратил внимание не только лидер США. В июне компания Apple во время тестирования новой системы iOS 14, отображающей, в том числе, и взаимодействие китайского приложения с памятью смартфонов, обнаружила необычайно подробную фиксацию TikTok-ом пользовательской информации: начиная от операторов мобильной связи, уникальных идентификаторов мобильных устройств и заканчивая закономерностью в нажатии клавиш, местоположении пользователя и так далее.

Возможно, такие данные использовались администрацией приложения исключительно для того, чтобы показывать каждому пользователю персонализированный, предпочитаемый контент «по интересам». И действительно, эту систему разработчики довели буквально до совершенства: спустя 20-30 минут использования приложение максимально ориентируется под человека, его взгляды, интересы и даже политические предпочтения.

Но на фоне антикитайской повестки, обострившейся в Штатах после торговой войны с Пекином, пандемии коронавируса и радикальной, далекой от дипломатических принципов риторикой Дональда Трампа, американские политики начали подозревать китайскую соцсеть в работе на правительство КНР. В ответ посол Китая в США Цуй Тянькай заявил, что свидетельств передачи пользовательских данных TikTok-ом китайским властям нет. Доказательств американская сторона так и не предоставила, подчеркнул дипломат, и намекнул на попытки Штатов ввести национальную монополию на рынке.

«На [американском] рынке наблюдается столь серьезный уровень политического, государственного вмешательства, дискриминации по отношению к компаниям из Китая. А ведь это просто частные компании», — цитирует китайского посла РИА Новости.

В китайском МИД расценили решение Трампа как давление и манипуляцию. Официальный представитель ведомства Ван Вэньбинь призвал американского главу не политизировать экономические вопросы и отойти от дискриминационной бизнес-политики.

«Мы призываем американскую сторону внимательно прислушаться к голосу международного сообщества и населения своей страны, не политизировать экономические вопросы, обеспечить открытые, справедливые и недискриминационные условия для ведения бизнеса и способствовать глобальному экономическому развитию», — цитирует заявление представителя МИД Китая ТАСС.

TikTok — сервис для просмотра и создания коротких видео, которым владеет частная холдинговая интернет-компания Пекина ByteDance Ltd. Выпуск первой версии приложения состоялся в 2016 году. В настоящее время его аудитория достигла миллиарда пользователей из 150 стран мира.