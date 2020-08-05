Хасиков заявил, что у него коронавирус

Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков заявил о выявленном у него случае заражения коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил в Instagram.

"Ничего хорошего в болезни нет, переношу легко, благо иммунитет позволяет", — рассказал Хасиков.

Глава Калмыкии призвал земляков ответственно относиться к своему здоровью. Он выразил мнение, что подобные меры помогут одержать победу над коронавирусом.

Хасиков сообщил, что его текущее состояние позволяет ему работать в дистанционном режиме.