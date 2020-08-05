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15:52   5 Августа 2020
Россия

Депутат Морозов заявил о преждевременном открытии границ с Турцией

Депутат Морозов заявил о преждевременном открытии границ с Турцией

На курортах Турции резко выросло число зараженных коронавирусом. Об этом в своем Twitter написал министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. По его словам, с таким беспрецедентным ростом Турция столкнулась впервые «за последнее время».

«Мы не должны допустить, чтобы контактная среда привела к тяжелым последствиям. Мы все несем ответственность друг перед другом», — сообщил Коджа.

Prt Scrn twitter.com

Чиновник заверяет, что Турция предпримет необходимые меры, чтобы не допустить еще большего распространения COVID-19.

Заместитель председателя Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) в комментарии «Политике Сегодня» отметил, что под угрозу заражения попадают россияне, которые отправляются на турецкие курорты после открытия границ.

«Тут есть два пути. Или вернуть всех граждан домой в Россию и вновь закрыть границы, посадив людей на изоляцию. Или пойти по пути США, которые действуют по тактике «ну, болеют и болеют, что теперь сделаешь»», — рассудил политик.

Депутаты ЛДПР заявили о преждевременном открытии границы с Турцией

Однопартиец Лебедева, член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов выразил общую позицию ЛДПР по вопросу открытия границ.

«Мы в ЛДПР считаем, что рано открыли международное авиасообщение. Даже несмотря на стремление всех россиян отдохнуть на побережье, на курортах. Нужно все равно трезво оценивать сохраняющуюся угрозу распространения коронавируса и относиться к своему здоровью ответственно. И к здоровью окружающих тоже».

Морозов обратил внимание на то, что в условиях курортного отдыха людям очень трудно соблюдать социальную дистанцию. Даже те, кто помнит об угрозе заразиться COVID-19, не всегда могут обеспечить себе безопасность среди огромного количества отдыхающих.

«К сожалению, большинство людей в последнее время расслабились и думают, что вирус куда-то сам испарился. Но вирус не дремлет, и Турцию это сейчас также касается», — отметил Морозов.

Депутаты ЛДПР заявили о преждевременном открытии границы с Турцией

Если ситуацию не исправить, к концу курортного сезона Россию также может ждать серьезная волна новых заболевших коронавирусом, заключил парламентарий.

С 1 августа 2020 года Россия возобновила международное сообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией. За прошедший период пандемии в Турции выявлено почти 235 тысяч случаев заражения вирусом COVID-19. Более пяти с половиной тысяч человек скончались.

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Автор: Роман Самойлов
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