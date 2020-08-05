Адвокат Добровинский: потерпевшие согласовали сумму исков к Ефремову

Адвокат потерпевших Александр Добровинский сообщил, что родственники погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым согласовали сумму исков к артисту.

По словам адвоката, встреча с доверителями состоялась накануне вечером. Согласованная сумма будет фигурировать в гражданских исках, которые представили на суде. Общую сумму исковых заявлений Добровинский озвучивать не стал, пишет ТАСС.

Добровинский является представителем сразу трех потерпевших по делу вдовы, брата и старшего сына Захарова. Также суд признал потерпевшим младшего сына погибшего.

ДТП с участием актера Михаила Ефремова произошло в июне в Москве. Артист на своем авто врезался в машину 57-летнего Сергея Захарова, после чего тот скончался в больнице. Теперь Ефремову грозит до 12 лет тюремного срока.