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14:31   5 Августа 2020
Политика

Политолог предсказал столкновения в Ферганской долине

Политолог предсказал столкновения в Ферганской долине

Ферганская долина является одним из самых взрывоопасных регионов в бывшем СССР. Такую точку зрения выразил политолог Ростислав Ищенко во время интервью изданию "Украина.ру".

Таджикистан, Узбекистан и Киргизия граничат друг с другом в Ферганской долине, а Казахстан проявляет интерес к происходящим там процессам, отметил эксперт. Он выразил мнение, что в Средней Азии будут происходить конфликты. Проблема заключается в вопросе обозначения границ республик, считает политолог.

Ищенко напомнил, что киргизско-узбекские и киргизско-таджикские столкновения уже происходили в Ферганской долине. По его словам, подобные конфликты пока не выливались в серьезные войны.

Телеканал "360" сообщал, что Ищенко назвал российско-китайский союз "угрозой" для США и НАТО.

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Автор: Василий Пименов
#война #ищенко #Ферганская долина

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