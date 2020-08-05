Депутат Оксана Пушкина объяснила, почему закон для женщин и мужчин неравный

Депутат Госдумы Оксана Пушкина рассказала, почему законодательство не всегда уравнивает мужчин и женщин, хотя и постепенно совершенствуется, согласно современным тенденциям гендерного равноправия. Об этом народная избранница заявила в интервью «Политике Сегодня».

В последние двадцать лет в России существовало около полутысячи профессий, запрещенных «второму полу», но в этом году Министерство труда пересмотрело этот вопрос, сняв большинство трудовых ограничений по гендерному признаку.

Теперь женщинам закрыт вход только в сто профессий: в списке категорически «мужских» специальностей остались только наиболее опасные. Сферы труда разделены на 21 блок, среди которых — горная промышленность, химическое производство, подземные и строительные работы, добыча нефти, газа и металлообработка. При этом в большинстве этих сфер ограничений для женщин в управленческих должностях не предусматривается.

Жизнь не стоит на месте, и представления о норме со временем меняются, констатирует Пушкина. Поэтому нужно вносить изменения в законодательство, постепенно ликвидируя дискриминацию как в отношении женщин, так и в отношении мужчин, отмечает депутат. Вероятно, российский Минтруд пошел именно по этому пути.

Есть и еще одно ограничение: согласно УК РФ, женщину нельзя приговорить к смертной казни — некоторые мужчины вполне справедливо считают это женской привилегией. Но Оксана Пушкина объяснила корреспонденту ПС, почему в законе существуют подобные послабления: оказывается, они не вызваны попытками дискриминировать мужчин или женщин, а сформированы вполне объективными физиологическими причинами.

«Равенство прав мужчин и женщин не означает нашу полную идентичность. Женщины могут рожать детей, это большая физическая и моральная нагрузка, переложить которую на мужские плечи невозможно. Такую «поблажку» мужчинам дала природа. Поэтому российское законодательство, действительно, защищает женщин от крайних форм насилия и наказания так же, как и несовершеннолетних. Это продиктовано потребностями общества в самосохранении и развитии», — рассказала парламентарий.

Ранее депутат рассказывала «Политике сегодня», что среди лиц, совершивших убийство и покушение на убийство в 2017 году, 85% составляли мужчины. При этом среди сравнительно небольшого количества женщин-убийц — 79% оказались жертвами домашнего насилия, убившими агрессоров.

Пушкина стала одной из разработчиков законопроекта «О профилактике семейно-бытового насилия». Этот закон стал ответом на внесенные Госдумой в 2017 году изменения в 116 статью Уголовного кодекса: согласно поправкам, разовый случай бытового насилия больше не попадает под УК РФ. В случае рецидива же статья предусматривает штраф до 30 тысяч рублей или в размере зарплаты за период до 3 месяцев, общественные работы сроком до 240 часов, исправительные работы сроком до полугода или же арест на 3 месяца.

Такая поправка может «развязать руки» потенциальным преступникам, утверждает психолог-криминалист Дмитрий Кирюхин. После обращения жертвы в полицию насильнику чаще всего грозит только штраф. Это может разозлить агрессора, и второй раз обратиться к правоохранителям его жертва уже не успеет: часто подобные ситуации заканчиваются убийством