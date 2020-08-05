Службы доставки отбились от атаки клонов

За период самоизоляции в России появилось более 200 фейковых служб доставки и интернет-магазинов электронной техники, которые решили заработать в связи повышенным запросом на услуги онлайн. Как сообщил изданию «Коммерсант» ведущий аналитик компании Infosecurity a Softline Company Александра Вураско, пик их появления пришелся на апрель.

Больше всего таких клонов появилось у популярного сервиса по доставке еды Delivery Club — в апреле их насчитали 56. Однако на данный момент, как сообщили «Политике сегодня» в пресс-службе сервиса, все фейковые сайты заблокированы.

«Мы регулярно отслеживаем появление сайтов-клонов и немедленно передаем информацию об обнаружении подобных ресурсов в нашу службу безопасности. Все найденные нами сайты-клоны сразу же блокируются. В среднем на их закрытие уходит от нескольких часов до суток», — говорится в сообщении.

Чтобы не попасться на уловки мошенников, заказ необходимо делать только через официальный сайт сервиса и приложение, добавили в пресс-службе.

Помимо Delivery Club, сайты-клоны появились у «Сбермаркета», «Яндекс.Еды», «Утконоса», «ВкусВилла» и «Перекрестка». Также эксперты нашли фейковые порталы у компании Samsung и онлайн-гипермаркета электроники «Ситилинк».

Как сообщила пресс-секретарь «Яндекс.Еды» Елена Новикова, служба безопасности сервиса постоянно следит за ситуацией и оперативно реагирует на появление новых фишинговых ресурсов (Фишинг — это вид интернет-мошенничества, целью которого является получение персональных данных пользователя — прим. ред.)

«Такие домены сразу заносят в базу данных вредоносных сайтов, о них оповещают центры реагирования, в частности ФинЦЕРТ. Основные задачи в борьбе с этими ресурсами — минимизация их трафика и разделегирование вредоносных доменов», — отметила она.

Новикова также добавила, что в последнее время всплеска активности мошенников не наблюдается. А если такие сайты и страницы все-таки появляются, то посещаются очень маленьким числом людей и быстро нейтрализуются.

Отмечается, что такие фейковые интернет-магазины полностью копируют оригинальные сайты по внешнему виду и функциям. Поэтому пользователь легко может попасться на уловку мошенников. Однако, как заверил начальник отдела информбезопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд, такие сайты-копии долго не живут: обычно их блокируют через 2-3 дня после жалоб со стороны клиентов или правообладателей.