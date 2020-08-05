Семейный коттедж Тиньковых ограбили в Москве

Злоумышленники обокрали коттедж Тиньковых в Москве на сумму более 1 миллиона рублей.

Неустановленный злоумышленник совершил кражу на территории коттеджа семьи Тиньковых в Москве. Речь идет о сумме ущерба в более чем 1 миллион рублей, сообщают источники РИА Новости в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции начали проверку по факту произошедшего. Зафиксирован взлом двух сейфов. Проводится ряд следственно-оперативных мероприятий на месте инцидента.

По предварительным данным, работающая горничной женщина обнаружила сломанный шкаф. СК возбудил уголовное дело по статье о краже. Сообщается, что вскрытие реализовано в период с 3 по 4 августа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.