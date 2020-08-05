Политолог Захаров: сиквел «Шугалея» поможет в освобождении социологов

Фильм "Шугалей-2" привлечет внимание общественности к проблеме плененных в Ливии россиян и поспособствует их скорейшему возвращению на родину. Такое мнение высказал политолог Дмитрий Захаров.

В интервью NewInform Захаров подчеркнул, что недавно вышедший официальный трейлер фильма привлечет еще больше аудитории и поможет сдвинуть с места проблему российских социологов.

Политолог добавил, что российским дипломатом сейчас необходимо дать возможность для эффективной работы, направленной на освобождение Максима Шугалея и Самера Суэйфана.

"Надеюсь, будет много комментариев и откликов о новом фильме. Неравнодушных не должно остаться", - отметил Захаров.

Трейлер "Шугалея-2" был опубликован на официальной странице фильма во вторник, 4 августа. Как отмечают авторы картины, вторая часть расскажет зрителям о том, как выживали российские ученые в тяжелых условиях ливийского плена, и удастся ли им в итоге вернуться домой.

Известно, что в настоящее время Шугалей и Суэйфан удерживаются боевиками так называемого Правительства национального согласия в ливийской тюрьме "Митига" в бесчеловечных условиях. До сих пор им не были предъявлены обвинения, что противоречит нормам международного права.