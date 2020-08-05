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15:35   5 Августа 2020
Россия

Депутат Нилов перечислил причины для увольнения с работы

Депутат Нилов перечислил причины для увольнения с работы

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов, оценив исследование сервиса «Работа.ру» об основных причинах  увольнения с работы, предложил россиянам не «рубить с плеча», если работодатель не выплачивает зарплату, а отстаивать и защищать собственные права.

«Невыплата зарплаты преследуется законом. Это нарушение трудовых прав. В том случае, если работодатель не выплачивает заработную плату, необходимо обратиться в трудовую инспекцию, в прокуратуру. Также существует административная и уголовная ответственность за задержку выплат зарплаты», — напомнил депутат в комментарии «Политике сегодня».

Депутат Нилов призвал россиян развиваться и повышайть квалификацию

Профессиональное выгорание (второе место в рейтинге причин увольнения), действительно, случается, признал Нилов. Если работа рутинная, если в коллективе непонимание и напряженная эмоциональная обстановка, если человек ничего кроме стресса не испытывает, то место лучше сменить.

«Советую обратить внимание, особенно молодежи, на принцип и лозунг всей жизни — повышайте квалификацию, занимайтесь самообразованием, совершенствуйтесь, тогда вы останетесь востребованным на рынке труда и будете интересны работодателям», — подбодрил депутат.

Депутат Нилов призвал россиян развиваться и повышайть квалификацию

Информационная эра позволяет обучаться, в том числе и бесплатно. Если разумно использовать интернет, то можно найти онлайн-курсы, различные встречи, которые проводят известные люди, добившиеся успехов, или работодатели, напомнил Нилов. Эти действия помогут наладить контакты и в дальнейшем сменить работу.

«Если человеку некомфортно работать, если зарплата устраивает, но не устраивает климат эмоционально-психологический, то надо понимать, в целом, что можно изменить, а что нет. Понять раздражающий момент и узнать, как другие члены коллектива относятся к нему. Если же этого сделать невозможно, тогда каждый волен самостоятельно принимать решения — оставить все как есть, терпеть дальше, либо попытаться найти выход из ситуации», — предложил депутат.

Депутат Нилов призвал россиян развиваться и повышайть квалификацию

Что касается отсутствия карьерного роста (третье место в списке причин увольнения), Нилов считает, что инициатива зачастую должна идти от самого работника. В стране кадровый голод, напомнил депутат. При этом много тех, кто выбирает невостребованную специальность в вузе.

«Проявление безответственности, отсутствие инициативы, все это демотивирует работодателя и позволяет смотреть на сотрудника как на бесперспективного с точки зрения кадрового роста. Но всегда есть и другие примеры, когда человек готов проявлять инициативу, набравшись опыта, какие-то советы давать и высказывать предложения. Это работодатель замечает и у такого сотрудника, конечно, совершенно другие перспективы», — подытожил депутат.

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Автор: Андрей Рыдаль
#увольнение #зарплата #нилов #работа

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