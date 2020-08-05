Депутат Нилов перечислил причины для увольнения с работы

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов, оценив исследование сервиса «Работа.ру» об основных причинах увольнения с работы, предложил россиянам не «рубить с плеча», если работодатель не выплачивает зарплату, а отстаивать и защищать собственные права.

«Невыплата зарплаты преследуется законом. Это нарушение трудовых прав. В том случае, если работодатель не выплачивает заработную плату, необходимо обратиться в трудовую инспекцию, в прокуратуру. Также существует административная и уголовная ответственность за задержку выплат зарплаты», — напомнил депутат в комментарии «Политике сегодня».

Профессиональное выгорание (второе место в рейтинге причин увольнения), действительно, случается, признал Нилов. Если работа рутинная, если в коллективе непонимание и напряженная эмоциональная обстановка, если человек ничего кроме стресса не испытывает, то место лучше сменить.

«Советую обратить внимание, особенно молодежи, на принцип и лозунг всей жизни — повышайте квалификацию, занимайтесь самообразованием, совершенствуйтесь, тогда вы останетесь востребованным на рынке труда и будете интересны работодателям», — подбодрил депутат.

Информационная эра позволяет обучаться, в том числе и бесплатно. Если разумно использовать интернет, то можно найти онлайн-курсы, различные встречи, которые проводят известные люди, добившиеся успехов, или работодатели, напомнил Нилов. Эти действия помогут наладить контакты и в дальнейшем сменить работу.

«Если человеку некомфортно работать, если зарплата устраивает, но не устраивает климат эмоционально-психологический, то надо понимать, в целом, что можно изменить, а что нет. Понять раздражающий момент и узнать, как другие члены коллектива относятся к нему. Если же этого сделать невозможно, тогда каждый волен самостоятельно принимать решения — оставить все как есть, терпеть дальше, либо попытаться найти выход из ситуации», — предложил депутат.

Что касается отсутствия карьерного роста (третье место в списке причин увольнения), Нилов считает, что инициатива зачастую должна идти от самого работника. В стране кадровый голод, напомнил депутат. При этом много тех, кто выбирает невостребованную специальность в вузе.