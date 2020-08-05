Госдума РФ осенью рассмотрит проект закона о травле в Сети

Документ, призванный противостоять преследованию в виртуальном пространстве, в том числе на уровне судебных запретов, будет внесен в Государственную думу России осенью. Законопроект анонсировал депутат Госдумы РФ Сергей Боярский.

По словам Боярского, документ планируется подготовить к осени. Депутат заметил, что упор сделан не на ответственность уголовного характера, а на новый судебный механизм. Речь идет о соответствующих запретах, с помощью которых виновного в интернет-преследовании ограничат в возможности каким-либо образом взаимодействовать со своими жертвами, пишет ТАСС.

Парламентарий обратил внимание на то, что такой подход является новым для российских правовых норм. В настоящий момент проводится работа по улучшению всех формулировок, которые присутствуют в документе.