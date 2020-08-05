Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Макаренко призвал жестко наказывать «политических туристов» в Хабаровске

Макаренко призвал жестко наказывать «политических туристов» в Хабаровске

 Депутаты дадут команду ФАС для борьбы с травлей в интернете

Депутаты дадут команду ФАС для борьбы с травлей в интернете
Двойное гражданство может стать поводом для увольнения госслужащих РФ

Двойное гражданство может стать поводом для увольнения госслужащих РФ

 Президент Франции прибудет в Ливан 6 августа

Президент Франции прибудет в Ливан 6 августа
Химик удивился версии о взрыве селитры из-за сварочных работ в Бейруте

Химик удивился версии о взрыве селитры из-за сварочных работ в Бейруте

 «Северный поток — 2» достроят без «Фортуны»

«Северный поток — 2» достроят без «Фортуны»

Макаренко призвал жестко наказывать «политических туристов» в Хабаровске

Макаренко призвал жестко наказывать «политических туристов» в Хабаровске

 Депутаты дадут команду ФАС для борьбы с травлей в интернете

Депутаты дадут команду ФАС для борьбы с травлей в интернете
Двойное гражданство может стать поводом для увольнения госслужащих РФ

Двойное гражданство может стать поводом для увольнения госслужащих РФ

 Президент Франции прибудет в Ливан 6 августа

Президент Франции прибудет в Ливан 6 августа
Химик удивился версии о взрыве селитры из-за сварочных работ в Бейруте

Химик удивился версии о взрыве селитры из-за сварочных работ в Бейруте

 «Северный поток — 2» достроят без «Фортуны»

«Северный поток — 2» достроят без «Фортуны»

13:27   5 Августа 2020
Общество

Госдума РФ осенью рассмотрит проект закона о травле в Сети

Госдума РФ осенью рассмотрит проект закона о травле в Сети

Документ, призванный противостоять преследованию в виртуальном пространстве, в том числе на уровне судебных запретов, будет внесен в Государственную думу России осенью. Законопроект анонсировал депутат Госдумы РФ Сергей Боярский.

По словам Боярского, документ планируется подготовить к осени. Депутат заметил, что упор сделан не на ответственность уголовного характера, а на новый судебный механизм. Речь идет о соответствующих запретах, с помощью которых виновного в интернет-преследовании ограничат в возможности каким-либо образом взаимодействовать со своими жертвами, пишет ТАСС.

Парламентарий обратил внимание на то, что такой подход является новым для российских правовых норм. В настоящий момент проводится работа по улучшению всех формулировок, которые присутствуют в документе.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#законопроект #интернет #преследование #госдума рф #боярский #травля #судебный запрет

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...