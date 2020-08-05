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13:18   5 Августа 2020
Происшествия

Взрыв в порту заставил 300 тысяч жителей Бейрута покинуть свои дома

Взрыв в порту заставил 300 тысяч жителей Бейрута покинуть свои дома

Примерно 300 тыс. жителей покинули свои дома из-за взрыва в порту Бейрута. Об этом заявил губернатор города Марван Аббуд.

Взрыв в столице Ливана произошел 4 августа. Он унес жизни около 100 человек. Еще примерно 4000 человек пострадали. Минздрав Ливана распорядился размещать их в больницах города за счет средств ведомства. В связи со случившемся в стране объявлен трехдневный траур. Ущерб от взрыва составляет от 3 до 5 миллионов долларов.

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Автор: Юлия Яковлева
#взрыв #ливан #бейрут

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