Депутаты дадут команду ФАС для борьбы с травлей в интернете

Осенью 2020 года комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи представит законопроект о борьбе с преследованием в интернете. Первый замглавы комитета Сергей Боярский заявил, что инициатива предполагает создание абсолютно нового судебного института, который запретит организатору травли общаться с жертвой преследования.

Адвокат, инициатор сетевого движения «За честный суд» Александр Зорин полагает, что законопроект соответствует духу Европы, в Совете которой Россия состоит с 1996 года и признает юрисдикцию Европейского суда по правам человека. Инстанция не допускает блокировки интернет-ресурсов без соответственного судебного решения.

«Мне кажется, Боярский внес эту инициативу, исходя именно из этой технической стороны вопроса. Чтобы наши граждане не судились в Европейском суде по правам человека, утверждая, что какой-либо сайт был заблокирован прокуратурой через Роскомнадзор без судебного решения. С этой точки зрения все верно, государство будет меньше платить разных компенсаций», — считает юрист.

Однако Зорин опасается за юридические формулировки, которые в сентябре комитет по информационной политике может представить в Госдуме. Дискриминация и немотивированные оскорбления могут происходить по определенным признакам, к примеру, высмеиваться цвет кожи или особенности телосложения. Адвокат усомнился в том, что Сергей Боярский с коллегами сможет описать все возможные виды «травли», которые процветают в интернете.

Чтобы конкретно определить случаи «преследования» в сети, суд вправе привлекать экспертов. По мнению Зорина, с этой задачей отлично справится Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Ведомство уже имеет опыт оценки интернет-оскорблений и провокаций, которые трудно обозначить юридически. Так, в 2016 году ФАС возбудила дело в отношении ресторана Burger King. Причиной послужил ряд рекламных слоганов компании, которые не являлись нецензурными выражениями или прямыми оскорблениями, однако люди увидели в них ассоциации с бранными словами.

По оценкам экспертов антимонопольной службы, слоганы вроде «окурительный чикен-фри» и «раздаст по Е-баллам за кофе» непременно увидят дети. Штрафы не остановили Burger King, компания использовала общественный резонанс для саморекламы.

Действия экспертного совета антимонопольной службы в скандале с сетью ресторанов быстрого питания является показательными для комитета Госдумы, заверил Зорин. Только с привлечением экспертов суд сможет определить «травлю» в интернете. Юрист также заметил, что оскорбиться в сети сегодня можно не только словом, но и содержанием интернет-мемов.

«Сейчас мемы – это своеобразные единицы культурного общения. Их существует уже очень много. Это и фотоколлажи, и GIF-изображения, которые также могут быть оскорбительными. С помощью мемов также можно травить человека. Вот описать такие ситуации в тексте законопроекта будет очень проблематично. Но, в целом, передать это право суда – это правильное решение», — добавил Зорин.

Госдуме нужно будет проследить, чтобы случаи преследования в интернете оценивались с помощью комплексного подхода и с привлечением экспертов. Инициатор сетевого движения «За честный суд» опасается, что законопроект Сергея Боярского может стать инструментом цензуры в руках государства:

«Главное, чтобы эта "охота на ведьм" не превратилась в средство расправы со свободой слова и информации. Это самое важное. Передать вопрос в компетенцию суда – это правильно. Но нужно обозначить четкие формулировки и добиться комплексного подхода», — заключил специалист.

Автор закона, депутат Госдумы Сергей Боярский в разговоре с «Политикой Сегодня» предпочел не предвосхищать события: