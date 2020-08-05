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12:51   5 Августа 2020
Происшествия

Россиянка показала на видео разруху в Бейруте после мощного взрыва

Россиянка показала на видео разруху в Бейруте после мощного взрыва

Появились кадры последствий мощного взрыва в порту Бейрута. Россиянка поделилась видео с места произошедшего ЧП.

Мощный взрыв прогремел на территории порта Бейрута в Ливане. По предварительным данным, пострадали более 4 тысяч человек. Жертвами чрезвычайного происшествия стали свыше 100 граждан.

Спасатели начали операцию по локализации последствий произошедшего. Находящаяся в Бейруте россиянка Аида Сааде сняла на видео, как выглядит ливанская столица после взрыва.

На опубликованных кадрах можно заметить разбитые стекла и поврежденные рамы окон в жилых домах. Некоторые люди остались без крыши над головой сообщила Сааде, в публикации телеканала "360".

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Автор: Руслан Неглинный
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