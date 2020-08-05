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12:36   5 Августа 2020
Политика

Поездка в Турцию может обернуться заражением коронавирусом

Поездка в Турцию может обернуться заражением коронавирусом

Туристы подвергают себя опасности, посещая курорты Турции в условиях распространения нового типа коронавируса. Ухудшение ситуации в средиземноморском государстве прокомментировал глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа.

По словам министра, обстановка в турецком государстве на фоне COVID-19 ухудшилась после открытия границ с Российской Федерацией. Сейчас наблюдается увеличение количества зараженных граждан. Анкара должна предпринять необходимые меры для предотвращения распространения коронавируса.

Турецкий чиновник добавил, что в стране зарегистрировано более тысячи зараженных за четвертое августа, пишет Lenta.

Телеканал "Царьград" сообщал, что Черногория разрешила россиянам въезд без дополнительных условий.

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Автор: Борис Нестеров
#турция #туризм #курорт #коронавирус

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