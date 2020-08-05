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12:26   5 Августа 2020
Россия

Часть российских пенсионеров до 14 августа получит новую выплату

Часть российских пенсионеров до 14 августа получит новую выплату

Россиянам рассказали о новой денежной поддержке. Она коснется работающих пенсионеров и будет перечислена на банковские карты до 14 августа.

На получение доплаты могут рассчитывать работающие пенсионеры, которые оформили больничный. В соответствии с постановлением, подписанным премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, в России действует новый временный порядок выплаты больничных пособий, а также назначения выплат по нетрудоспособности. Мера распространяется на работающих пенсионеров, достигших 65 лет и старше, сообщает PRIMPRESS.

До 30 апреля пожилые россияне, которые соблюдали режим самоизоляции и не имели возможность работать из дома, могли оформить больничный. При стаже работы от 8 лет россияне получат 100% сумму пособия в размере двух средних зарплат за последние два года.

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Автор: Руслан Неглинный
#пенсионеры #пособие #больничный

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