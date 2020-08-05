ПНС может потратить 20 млн от ЕС на подготовку новых боевиков

Евросоюз собирается выделить Ливии 20 млн евро для борьбы с COVID-19. Международная общественность опасается, что деньги ЕС могут использоваться триполитанским "правительством" для продолжения военной агрессии и финансирования наемников.

Представители миссии ЕС по поддержке Ливии отметили, что особое внимание будет уделено ливийским общинам, пострадавшим от действий террористических группировок, а также гражданам, которые были вынуждены покинуть свои дома, пишет ФАН.

Поскольку система здравоохранения Ливии сильно пострадала из-за боевых действий, деньги Евросоюза помогут повысить эффективность обнаружения и контроля распространения коронавирусной инфекции в североафриканском государстве.

Международная общественность обеспокоена, что иностранные деньги будут использованы так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии не по назначению. Средства могут пойти на продолжение вооруженной агрессии против Ливийской национальной армии (ЛНА), финансирование террористических группировок, а также подготовку новых боевиков.

Отмечается, что главарь ПНС Файез Саррадж, не раз уличенный в связях с террористами, удерживается у власти именно за счет оказания финансовой поддержки бандформированиям.