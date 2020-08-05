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12:19   5 Августа 2020
Армия

ПНС может потратить 20 млн от ЕС на подготовку новых боевиков

ПНС может потратить 20 млн от ЕС на подготовку новых боевиков

Евросоюз собирается выделить Ливии 20 млн евро для борьбы с COVID-19. Международная общественность опасается, что деньги ЕС могут использоваться триполитанским "правительством" для продолжения военной агрессии и финансирования наемников.

Представители миссии ЕС по поддержке Ливии отметили, что особое внимание будет уделено ливийским общинам, пострадавшим от действий террористических группировок, а также гражданам, которые были вынуждены покинуть свои дома, пишет ФАН.

Поскольку система здравоохранения Ливии сильно пострадала из-за боевых действий, деньги Евросоюза помогут повысить эффективность обнаружения и контроля распространения коронавирусной инфекции в североафриканском государстве.

Международная общественность обеспокоена, что иностранные деньги будут использованы так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии не по назначению. Средства могут пойти на продолжение вооруженной агрессии против Ливийской национальной армии (ЛНА), финансирование террористических группировок, а также подготовку новых боевиков.

Отмечается, что главарь ПНС Файез Саррадж, не раз уличенный в связях с террористами, удерживается у власти именно за счет оказания финансовой поддержки бандформированиям.

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Автор: Яна Либерман
#евросоюз #ливия #пнс #саррадж

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