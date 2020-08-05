Политический «Авито»: коты-гитлеры, чипсина Дуды и Макрон из Подмосковья

Коллекционирование политических сувениров — редкое и необычное увлечение. Но американец Джим Уорлик сумел превратить свое хобби в успешный бизнес и в 1989 году открыл магазин с сувенирами возле Белого дома. Собирать «политические вещицы» он начал еще в восьмом классе, после посещения могилы убитого президента США Джона Кеннеди.

«Пока я был там, я купил маленький бюст Джона Кеннеди. Это символ начала моего коллекционирования, мой первый сувенир, и я думаю, что убийство Кеннеди действительно повлияло на мое понимание политики», — объяснял житель Соединенных Штатов.

В России политическое коллекционирование еще не сконцентрировалось в какой-нибудь торговой точке, зато активно развивается на сайте Avito.ru. На популярном среди россиян ресурсе можно обнаружить весьма необычные предложения: «Политика сегодня» выяснила, какие политические «артефакты» там есть.

Предвыборный плакат Дональда Трампа

Настоящий предвыборный баннер с президентской кампании 2016 года действующего главы США продается за тысячу рублей. «Политика сегодня» связалась с продавцом и выяснила, откуда у него появилась эта вещь и как он относится к американскому президенту.

Владимир получил баннер от приятеля из США, который работал волонтером в предвыборном штабе «в каком-то округе». На пришествие Трампа к власти россиянин возлагал большие надежды, которые, впрочем, «очень быстро были уничтожены без следа».

«Сейчас мне он абсолютно чужд. Но, вероятно, для Америки он кое-чем запомнится. Например, экономической войной с Китаем. Или проектами по возвращению всех американских производств назад, в Америку. Кто знает. Это им оценивать. Я русский. И оцениваю президента иностранного государства по его внешней политике. А она, в данном случае, вовсе не радует. И даже напрягает и раздражает», — рассказал Владимир корреспонденту ПС.

Как предполагает житель Москвы, на второй срок Трампа все-таки изберут. Осенью станет ясно, оправдался ли прогноз Владимира: выборы американского президента запланированы на 3 ноября 2020 года, а предвыборная гонка, развернувшаяся между вечными соперниками — демократами и республиканцами — в самом разгаре. Правда, теперь к традиционным политическим силам подключился еще и рэпер.

Чипсина от президента Польши

Картофельная продукция не самого свежего вида была выставлена на продажу за тысячу рублей в категории «Продукты питания». Автор объявления, называющий себя «торговцем реликвиями», утверждает, что получил «чипсину с тонкими нотками белого трюфеля» от польского президента Анджея Дуды. Неизвестно, чем петербуржец мог покорить сердце главы Польши, но его история о том, как он получил овощную «реликвию», действительно интригует.

«Такое можно получить только лично от президента Польши за заслуги перед страной», — пояснил автор объявления.

Кстати, в июне на президентских выборах в Польше вновь победил Дуда, возглавлявший страну еще с 2015 года. О том, что польский лидер раздает чипсы за особые заслуги, пока мировые СМИ не сообщали. Предполагаем, что это неправда.

Котенок, покоривший Францию

Макрон — не только фамилия французского президента, но и имя котенка из Подмосковья.

«Котенок Макрон, 2-х месяцев от роду, ищет добрые руки. Смышленый, всегда сам ходит в лоток», — гласит объявление, размещенное жителем столицы Александром 14 июля.

Черно-белый маленький хищник искал на Avito новый дом. И, как мы выяснили, он его нашел. Имя же выбрали котенку не случайно: как и предполагалось, пушистого назвали в честь президента Франции Эмманюэля Макрона — он выиграл выборы в 2017 году, а до 2009 года состоял в Социалистической партии Франции. Позже Макрон создал партию «Вперед, Республика!», которую охарактеризовал как «ни правая, ни левая».

Как говорил великий писатель Антон Чехов — «Чужая душа — потемки, ну а кошачья — тем более», поэтому о политических предпочтениях котенка Макрона остается только догадываться. Пока лишь известно, что он «любит играться, а вечерами — спать на ручках».

«Его уже отдали. Я просто забыл объявление снять. Мы его взяли на даче, у знакомого престарелого мужчины. Этот мужчина очень любит ездить в Европу: во Францию, в Италию… Вот он и называет так своих котов, которых там разводит», — рассказал Александр.

Котята-гитлеры

В отличии от котенка в предыдущем объявлении, здесь все очевидно. Стоит коту родиться с пятнышком под носом — его тут же нарекают зловещим именем «Гитлер». Неизвестно, скрывается ли за такой кличкой скверный характер животных, но одна из авторов подобного объявления — Ангелина Черненко из Московской области — заверяет, что кот Гитлер «очень спокойный и послушный».

Вадим из Челябинска, отдающий в добрые руки котенка «экзотической» породы тоже не заметил за подопечным ничего «гитлеровского», кроме внешности.

«Кошка, симпатичная, игривая, слегка похожа на Гитлера», — говорит он.

Правда, учитывая количество усатых личностей в мировой истории, популярность нацистской кошачьей клички не совсем объяснима. Однако встречаются и породистые «гитлеры». Оптом.

Российско-американские нарды

Немало на Avito и объявлений о продаже нард «Большая игра», проиллюстрированных портретами президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома. Игровой набор включает в себя и шашки — как известно, эта незамысловатая стратегическая игра популярна в России. Но не только.

Шашки делятся на «английскую» (в США и Канаде называются «чекерс») и «русскую» версии: основное отличие чекерса от русских шашек в правилах хождения «дамкой» и принципах захвата позиций противника. Видимо, купив такой набор можно поиграть со своим американским товарищем: правда, придется условиться о единых правилах. Чем-то напоминает реальную политику, не правда ли?