«Северный поток — 2» достроят без «Фортуны»

«Межрегионтрубопроводстрой» (МРТС) — арендатор баржи-трубопрокладчика «Фортуна» — отказался предоставлять судно для строительства «Северного потока — 2». Как сообщил изданию РБК официальный представитель компании, МРТС «не принимает и не намерена принимать участие» в выполнении работ по укладке газопровода.

Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев уверен, что отказ МРТС не помешает завершить строительство газопровода.

«Россия и Германия эти вопросы решат. Понятно, что они (МРТС) боятся американских санкций, но они не смогут помешать. Я думаю, что к концу года газопровод заработает», — заявил эксперт «Политике сегодня».

Прокладывать трубы по дну Балтийского моря, кроме «Фортуны», может судно «Академик Черский». Об этом еще в 2019 году говорил министр энергетики РФ Александр Новак.

«"Черский" изначально был куплен как раз для решения этого вопроса. Возможно, так и будет решено, — предполагает Александр Разуваев. — Тут слишком много политики, поэтому могут быть и другие варианты. Вполне возможно, что наши решат достраивать высокотехнологичным, быстрым способом. Найдут какую-то альтернативу».

В июле Вашингтон одобрил введение санкций в отношении компаний, инвестирующих в «Северный поток — 2» и предоставляющих суда для его строительства.

Тем временем, Nord Stream 2 получила разрешение от Датского энергетического агентства (DEA) использовать при прокладке труб суда с якорной системой позиционирования. Предполагалось, что работы в территориальных водах Дании возобновятся с 3 августа. Но до сих пор к ним не преступили. В датских водах осталось достроить 6% газопровода.

«Северный поток — 2» пролегает по дну Балтийского моря от России до Германии. Общая мощность двух ниток газопровода составляет 55 миллиардов кубометров газа в год. Против осуществления проекта категорически выступают США, Польша, Украина.