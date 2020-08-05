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 Трамп отгородился от проблем мигрантов стеной на границе с Мексикой

Трамп отгородился от проблем мигрантов стеной на границе с Мексикой
15:51   5 Августа 2020
Весь мир

Трамп отгородился от проблем мигрантов стеной на границе с Мексикой

Трамп отгородился от проблем мигрантов стеной на границе с Мексикой

Американист Владимир Брутер в беседе с «Политикой сегодня» резко раскритиковал заявление Дональда Трампа об особой роли стены на границе США с Мексикой в период пандемии. В интервью телеканалу Fox News американский лидер отметил, что барьер защищает страну от нелегальных мигрантов, в том числе болеющих коронавирусом.

По мнению Брутера, пограничная стена — «уродливое явление», которое не добавило Трампу популярности среди американцев.

«Стена с Мексикой никакой положительной роли не сыграла, а стала неким раздражителем. Вообще все, к чему бы Трамп ни прикоснулся, по крайней мере, на данный момент, оборачивается против него», — полагает эксперт.

Политолог также обратил внимание на связь между постройкой бетонного забора и протестами под девизом «Black Lives Matter» (жизни чернокожих имеют значение — англ.). По его словам, создание атмосферы враждебности в обществе стало одним из катализаторов массовых беспорядков, которые длятся в некоторых штатах с мая. Постройка стены, разделившей тысячи семей, — слишком простое решение для сложной проблемы интеграции мигрантов в американское общество, убежден Брутер.

«Америка — страна мигрантов, их доля составляет вторую по величине этническую группу в стране, она постоянно растет. К этому нужно как-то приспосабливаться», — подытожил собеседник «Политики сегодня».

Трамп отгородился от проблем мигрантов стеной на границе с Мексикой

Ранее Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News вновь напомнил о своем предвыборном обещании разделить Мексику и США стеной.

«Как вы знаете, в Мексике очень серьезная ситуация с пандемией. Из-за стены на нас не оказывается сильное негативное влияние со стороны Мексики. Это замечательно», — сказал американский лидер. 

Кроме того, на пресс-конференции в Белом доме Трамп заявил, что коронавирус постепенно отступает из США. Однако, согласно статистике, за последние сутки число подтвержденных случаев в стране выросло на 20 590. В Мексике за сутки — 6 148 новых заболевших (всего 449 961 случаев).

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Автор: Каролина Зулкарнаева
#сша #мексика #стена трампа

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