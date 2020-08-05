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11:57   5 Августа 2020
Общество

Ефремов не признал вину в смертельном ДТП из-за "провалов в памяти"

Ефремов не признал вину в смертельном ДТП из-за "провалов в памяти"

Актер Михаил Ефремов в суде отказался признавать свою вину в смертельном ДТП, сославшись на то, что он ничего не помнит о вечере, когда произошла авария.

В среду, 5 августа, прокурор в Пресненском суде Москвы сообщила, что актер Михаил Ефремов во время смертельного ДТП в центре столицы превысил установленный лимит скорости на 25 километров в час. Об этом прокурор заявила, оглашая обвинение в адрес артиста.

Ефремов отказался признавать свою вину. Он сообщил, что не может ничего вспомнить о вечере, в который произошло ДТП.

Журналист Владимир Познер не захотел жалеть актера и пожелал ему сурового наказания. Телеведущий рассказал, что Ефремов страдает от алкогольной зависимости и не в первый раз садился за руль в нетрезвом состоянии.

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Автор: Борис Нестеров
#суд #москва #дтп #ефремов

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