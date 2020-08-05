Россия отказалась направлять наблюдателей на выборы в Белоруссию

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации не собирается посылать собственных представителей на избирательную кампанию в Республике Белоруссия. Об этом рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова.

В текущем году в Белоруссии стартовали выборы президента страны. Голосование состоится 9 августа. По его итогам, новый лидер возглавит страну на следующие пять лет.

Памфилова объяснила причину отсутствия российских наблюдателей тем, что Минск не направил традиционного официального приглашения, а то, что поступило в миссию БДИПЧ при ОБСЕ, запоздало.