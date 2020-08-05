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ФАН и Медиагруппа "Патриот" обсудят риски во время зарубежного отдыха

ФАН и Медиагруппа "Патриот" обсудят риски во время зарубежного отдыха

 Оперштаб зафиксировал 5204 пациента с COVID-19 в России за сутки

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11:43   5 Августа 2020
Общество

ФАН и Медиагруппа "Патриот" обсудят риски во время зарубежного отдыха

ФАН и Медиагруппа "Патриот" обсудят риски во время зарубежного отдыха

Эпидемиологическая обстановка на территории Российской Федерации нормализуется. Сказать то же самое о других странах пока сложно. При этом границы начали постепенно открываться, а россияне планируют отдых в теплых странах.

Пресс-конференция, которую организовали Федеральное агентство новостей и Медиагруппа "Патриот", получила название "Открытые границы. Безопасен ли отдых за рубежом?". Известно, что Российская Федерация уже открыла границы с Абхазией, Турцией, Танзанией и Великобританией. Вероятно, с 11 августа будет восстановлено международное авиасообщение.

Специалисты вместе с журналистами проведут онлайн-конференцию в 14:00 5 августа. Они обсудят, стоит ли выезжать за рубеж в условиях тяжелой эпидемиологической обстановки, или стоит отдохнуть на территории Российской Федерации. Также они ответят на вопрос, насколько велик риск потерять деньги за уже купленные путевки, если в выбранной стране зафиксируют вспышку COVID-19.

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Автор: Ирина Большунова
#отпуск #риски #медиагруппа патриот

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