ФАН и Медиагруппа "Патриот" обсудят риски во время зарубежного отдыха

Эпидемиологическая обстановка на территории Российской Федерации нормализуется. Сказать то же самое о других странах пока сложно. При этом границы начали постепенно открываться, а россияне планируют отдых в теплых странах.

Пресс-конференция, которую организовали Федеральное агентство новостей и Медиагруппа "Патриот", получила название "Открытые границы. Безопасен ли отдых за рубежом?". Известно, что Российская Федерация уже открыла границы с Абхазией, Турцией, Танзанией и Великобританией. Вероятно, с 11 августа будет восстановлено международное авиасообщение.

Специалисты вместе с журналистами проведут онлайн-конференцию в 14:00 5 августа. Они обсудят, стоит ли выезжать за рубеж в условиях тяжелой эпидемиологической обстановки, или стоит отдохнуть на территории Российской Федерации. Также они ответят на вопрос, насколько велик риск потерять деньги за уже купленные путевки, если в выбранной стране зафиксируют вспышку COVID-19.