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11:35   5 Августа 2020
Происшествия

Взрыв в Бейруте привел к попаданию в атмосферу токсичных веществ

Взрыв в Бейруте привел к попаданию в атмосферу токсичных веществ

Во время взрыва в Бейруте произошел выброс в воздух опасных веществ. Местных жителей просят не выходить из помещений, а на улице находиться только в защитных масках.

Как отмечено на сайте посольства США в Ливане, появились сообщения о токсичных газах, высвободившихся в ходе взрыва, пишет телеканал "360".

По предварительной информации, 4 августа, в порту Бейрута на складе взорвалось около 2,5 тонн аммиачной селитры. Ударная волна разрушила много зданий, погибли более ста человек. С ранениями госпитализированы около четырех тысяч местных жителей и гостей города.

В настоящее время спасатели продолжают разбирать завалы, поэтому число жертв взрыва может возрасти. В Ливане объявлен трехдневный траур.

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Автор: Яна Либерман
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