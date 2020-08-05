Ущерб от взрыва в Бейруте может составить 5 млрд долларов

Губернатор Бейрута Марван Аббуд оценил финансовые последствия взрыва в районе порта, который произошел 4 августа.

Ущерб от мощного взрыва в порту Бейрута Аббуд оценил в сумму от 3 до 5 миллиардов долларов. В результате ЧП в столице Ливана погибло не менее 10 человек, тысячи жителей ближневосточного государства получили травмы различной степени тяжести.

Россия уже направила стране мобильный госпиталь и врачей. Согласно данным Национального информационного агентства Ливии, эпицентром мощнейшего взрыва стал склад пиротехники с 2750 тоннами аммиачной селитры.