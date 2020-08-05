Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ФАН и Медиагруппа "Патриот" обсудят риски во время зарубежного отдыха

ФАН и Медиагруппа "Патриот" обсудят риски во время зарубежного отдыха

 Оперштаб зафиксировал 5204 пациента с COVID-19 в России за сутки

Оперштаб зафиксировал 5204 пациента с COVID-19 в России за сутки
Россия отказалась направлять наблюдателей на выборы в Белоруссию

Россия отказалась направлять наблюдателей на выборы в Белоруссию

 Шеремет: Кравчук напрасно тратит время на "возвращение" Крыма

Шеремет: Кравчук напрасно тратит время на "возвращение" Крыма
География коронавируса: какие страны снова вводят ограничения

География коронавируса: какие страны снова вводят ограничения

 Мечты США о ледокольном флоте в Арктике «замерзли» на Ближнем Востоке

Мечты США о ледокольном флоте в Арктике «замерзли» на Ближнем Востоке
ФАН и Медиагруппа "Патриот" обсудят риски во время зарубежного отдыха

ФАН и Медиагруппа "Патриот" обсудят риски во время зарубежного отдыха

 Оперштаб зафиксировал 5204 пациента с COVID-19 в России за сутки

Оперштаб зафиксировал 5204 пациента с COVID-19 в России за сутки
Россия отказалась направлять наблюдателей на выборы в Белоруссию

Россия отказалась направлять наблюдателей на выборы в Белоруссию

 Шеремет: Кравчук напрасно тратит время на "возвращение" Крыма

Шеремет: Кравчук напрасно тратит время на "возвращение" Крыма
География коронавируса: какие страны снова вводят ограничения

География коронавируса: какие страны снова вводят ограничения

 Мечты США о ледокольном флоте в Арктике «замерзли» на Ближнем Востоке

Мечты США о ледокольном флоте в Арктике «замерзли» на Ближнем Востоке
11:32   5 Августа 2020
Политика

Шеремет: Кравчук напрасно тратит время на "возвращение" Крыма

Шеремет: Кравчук напрасно тратит время на "возвращение" Крыма

Экс-президент Украины Леонид Кравчук впустую тратит время на "возвращение" Крыма, так как тема статуса российского полуострова не обсуждается, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.

Попытки "протащить" этот вопрос на международную арену не имеют смысла, подчеркнул депутат. Шеремет напомнил, что Российская Федерация не торгует своими территориями, пишет РИА Новости.

Полуостров Крым вернулся домой, и его статус — это не предмет для дискуссий и переговоров, уточнил депутат. Тема российского статуса полуострова не подлежит обсуждению, и украинской стороне не стоит напрасно тратить время.

Телеканал "360" сообщал, что экс-депутат Рады потребовала, чтобы русскоязычные "паковали манатки".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#россия #украина #крым #шеремет #кравчук #госдума рф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...