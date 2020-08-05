Шеремет: Кравчук напрасно тратит время на "возвращение" Крыма

Экс-президент Украины Леонид Кравчук впустую тратит время на "возвращение" Крыма, так как тема статуса российского полуострова не обсуждается, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.

Попытки "протащить" этот вопрос на международную арену не имеют смысла, подчеркнул депутат. Шеремет напомнил, что Российская Федерация не торгует своими территориями, пишет РИА Новости.

Полуостров Крым вернулся домой, и его статус — это не предмет для дискуссий и переговоров, уточнил депутат. Тема российского статуса полуострова не подлежит обсуждению, и украинской стороне не стоит напрасно тратить время.

Телеканал "360" сообщал, что экс-депутат Рады потребовала, чтобы русскоязычные "паковали манатки".