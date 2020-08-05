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11:07   5 Августа 2020
Происшествия

Россия направила пять самолетов МЧС в Бейрут

Россия направила пять самолетов МЧС в Бейрут

Российская Федерация присоединилась к гуманитарной миссии, направленной на помощь пострадавшим в ливанском городе Бейрут.

Свыше 100 человек погибли при взрыве на территории порта в городе Бейрут Ливане. Сообщается, что более 4 тысяч человек получили травмы различной степени тяжести.

По предварительным данным, сдетонировало хранящееся на территории порта вещество. Очевидцы рассказали о повреждении домов и автотранспортных средств.

Сотрудники МЧС работают на месте произошедшего инцидента. Устанавливаются обстоятельства. Россия направила пять самолетов с сотрудниками МЧС для помощи в ликвидации последствий произошедшего.

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Автор: Кристина Мокроусова
#помощь #мчс #россия #бейрут

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