Россия направила пять самолетов МЧС в Бейрут

Российская Федерация присоединилась к гуманитарной миссии, направленной на помощь пострадавшим в ливанском городе Бейрут.

Свыше 100 человек погибли при взрыве на территории порта в городе Бейрут Ливане. Сообщается, что более 4 тысяч человек получили травмы различной степени тяжести.

По предварительным данным, сдетонировало хранящееся на территории порта вещество. Очевидцы рассказали о повреждении домов и автотранспортных средств.

Сотрудники МЧС работают на месте произошедшего инцидента. Устанавливаются обстоятельства. Россия направила пять самолетов с сотрудниками МЧС для помощи в ликвидации последствий произошедшего.