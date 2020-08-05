США заподозрили в попытке разыграть российскую карту после взрыва в Бейруте

В порту Бейрута вечером 4 августа прогремел мощнейший взрыв, который услышали даже за 250 км - на Кипре. Премьер-министр Ливана Хассан Дияб заявил, что причиной инцидента стало ненадлежащее хранение почти трех тысяч тонн аммиачной селитры, которая в течение шести лет находилась в портовом складе. По данным Красного креста на утро 5 августа, число погибших превысило 100 человек, пострадали более четырех тысяч.

Телеканал LBCI со ссылкой на высший совет по обороне Ливана сообщил, что несколько тысяч тонн взрывоопасного материала было конфисковано с судна под названием Rhosus в 2014 году. Владелец корабля – предприниматель из Хабаровска Игорь Гречушкин.

Председатель Евразийского института молодежных инициатив, политолог Юрий Самонкин уверен, что претендующий на влияние в ближневосточном регионе Запад попытается использовать этот факт, чтобы выставить Россию виновником крупного взрыва.

«Не дожидаясь окончания официального расследования, уже начинают выдвигать версии о причастности России и нашего предпринимателя к взрыву в порту. В такой ситуации любой информационный повод, который говорит об участии РФ в этой истории, будет активно использоваться западными СМИ. В очередной раз они попытаются информационно дискредитировать Россию», — сказал политолог в комментарии «Политике Сегодня».

Между тем, расследованием инцидента в столице Ливана заинтересовался Вашингтон. Госсекретарь Майк Помпео сообщил, что США готовы помочь восстановить Бейрут после катастрофы:

«Мы внимательно следим за ситуацией и готовы помочь народу Ливана в восстановлении после этой трагедии. <…> Насколько мы понимаем, правительство Ливана продолжает расследование его (взрыва — прим. ред.) причин. Мы ждем результатов этого».

Политолог обратил внимание, что после неудавшейся попытки уличить Россию во вмешательстве в американские выборы 2016 года, Вашингтон попытается разыграть «российскую карту» на трагедии ливанского народа.

«Спецпрокурор Роберт Мюллер так и не нашел ни одного доказательства причастности России к выборам в США, его расследование было провалено. Сейчас Белый дом хочет уцепиться за какую-то новую версию и использовать взрыв в Ливане для информационного противостояния против РФ. Вашингтон не остановит то, что у них внутри страны уже несколько месяцев продолжаются массовые протесты. Карта российского предпринимателя будет использована для удовлетворения геополитических амбиций США», — добавил Самонкин.

Президент США Дональд Трамп ранее назвал взрыв в порту Бейрута «чудовищной атакой». Глава Белого дома убедился в этом после встречи с «некоторыми нашими (американскими – прим. ред.) замечательными генералами». По словам Трампа, взрыв произошел из-за «какой-то бомбы».

Хассан Дияб заявил, что правительство «не успокоится, пока не найдет ответственного за то, что случилось». Премьер-министр Ливана предложил создать специальную комиссию, которая в течение 48 часов должна будет расследовать происшествие и выявить виновных.

Президент Владимир Путин направил президенту Ливана Мишелю Наиму Ауну телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с трагедией в Бейруте.

В сентябре 2013 года судно Rhosus сделало вынужденную остановку в порту Бейрута во время перевозки 2750 тонн селитры из Батуми в Мозамбик. После проверки экипажу запретили выводить корабль из порта, а аммиачную селитру конфисковали и заперли на складе.