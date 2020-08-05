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11:00   5 Августа 2020
Общество

Оперштаб зафиксировал 5204 пациента с COVID-19 в России за сутки

Оперштаб зафиксировал 5204 пациента с COVID-19 в России за сутки

За минувшие сутки на территории Российской Федерации было выявлено 5204 новых случая COVID-19, проинформировали представители оперативного штаба по противодействию COVID-19.

Новый тип коронавирусной инфекции был выявлен у 5204 граждан из 83 регионов страны, сообщили в оперштабе 5 августа. Число подтвержденных случаев COVID-19 в России достигло 866 627 человек. У 25,8% пациентов среди тех, у кого был выявлен коронавирус, болезнь не имела клинических проявлений.

Пандемия COVID-19 была официально объявлена ВОЗ в марте 2020 года. На фоне сложной эпидемиологической обстановки в некоторых странах власти ввели режим ЧС.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #статистика #коронавирус #оперштаб

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