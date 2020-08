Химик удивился версии о взрыве селитры из-за сварочных работ в Бейруте

Руководитель отдела экологии Российского научного центра «Прикладная химия» Борис Ласкин в комментарии «Политике Сегодня» исключил серьезные экологические последствия после взрыва в Бейруте для других стран, если в порту ливанской столицы действительно сдетонировала аммиачная селитра.

Силовые структуры Ливана заявили, что взрыв прогремел в порту Бейрута в момент проведения сварочных работ. По словам ливанского премьера Хассана Дияба, в портовом складе шесть лет хранили 2750 тонн аммиачной селитры. По последним данным Красного креста, погибли более100 человек, около четырех тысяч пострадали.

Химик напомнил о самом большой неядерном взрыве в истории, который случился почти 100 лет назад на заводе по производству удобрений в немецком городе Оппау. Тогда аммиачную селитру, которая слежалась и превратилась в пласт площадью около гектара, дробили зарядами взрывчатых веществ.

В 1921 году прогремел взрыв. Погибли 561 человек, свыше полутора тысяч получили ранения и ожоги. От завода осталась огромная яма, а люди впервые узнали, что при определенных масштабах аммиачная селитра может взорваться.

Людей, увидевших видео взрыва в Бейруте, сильно обеспокоил непрозрачный гриб. Химик объяснил это большой массой паров воды, которые при поднятии на большую высоту превратилась в туман, похожий на кучевые облака. За счет мусора, песка и грунта гриб получился алым, а не белым.

