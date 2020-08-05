Химик удивился версии о взрыве селитры из-за сварочных работ в Бейруте

Руководитель отдела экологии Российского научного центра «Прикладная химия» Борис Ласкин в комментарии «Политике Сегодня» исключил серьезные экологические последствия после взрыва в Бейруте для других стран, если в порту ливанской столицы действительно сдетонировала аммиачная селитра.

«Все, что ушло в воздух, уже рассеялось. Угроз атмосфере, я вас уверяю, почти никакой. Радиоактивных выделений там нет, тяжелых металлов и других химически-устойчивых веществ нет, а в основном окись азота. Если только взорвалась аммиачная селитра. Понятно, что в эпицентре были высокие концентрации, но все развеялось до природного уровня», — разъяснил химик.

Силовые структуры Ливана заявили, что взрыв прогремел в порту Бейрута в момент проведения сварочных работ. По словам ливанского премьера Хассана Дияба, в портовом складе шесть лет хранили 2750 тонн аммиачной селитры. По последним данным Красного креста, погибли более100 человек, около четырех тысяч пострадали.

«Иордании, Кипру и другим близлежащим от Ливии странам пережевать не стоит. Подчеркиваю, если речь идет только об аммиачной селитре. Надо сказать, что взорвать аммиачную селитру очень трудно. Сейчас сложно сказать, почему так случилось. Впервые в 1921 году в Германии ощутили, что такое взрыв аммиачной селитры, а до этого масштабы были меньше и никогда она не взрывалась», — объяснил Ласкин.

Химик напомнил о самом большой неядерном взрыве в истории, который случился почти 100 лет назад на заводе по производству удобрений в немецком городе Оппау. Тогда аммиачную селитру, которая слежалась и превратилась в пласт площадью около гектара, дробили зарядами взрывчатых веществ.

В 1921 году прогремел взрыв. Погибли 561 человек, свыше полутора тысяч получили ранения и ожоги. От завода осталась огромная яма, а люди впервые узнали, что при определенных масштабах аммиачная селитра может взорваться.

Людей, увидевших видео взрыва в Бейруте, сильно обеспокоил непрозрачный гриб. Химик объяснил это большой массой паров воды, которые при поднятии на большую высоту превратилась в туман, похожий на кучевые облака. За счет мусора, песка и грунта гриб получился алым, а не белым.

«По поводу гриба. Надо сказать, что и при взрыве гранаты образуется облако, но быстро рассеивается. Если бомба, то гриб побольше. В Бейруте гриб, действительно, очень похож на атомный, но он образовался не потому что там есть радиоактивное облако. Дело в том, что при взрыве при температуре порядка трех тысяч градусов так быстро выделяется газ, что образуется вертикальный ветер, который выносит облако вверх. Всегда при взрывах возникает такой гриб, но потом быстро оседает», — развеял опасения Ласкин.