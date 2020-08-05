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10:40   5 Августа 2020
Политика

Антипов восстановил картину событий перед крушением МН17

Антипов восстановил картину событий перед крушением МН17

Снимки погибшего командира малайзийского "Боинга" опровергают версию Запада о причине крушения самолета, заявил технический эксперт Юрий Антипов.

Малайзийский "Боинг", который летел по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур, потерпел крушение в июле 2014 года. Запад выдвинул версию, что самолет был уничтожен ЗРК "Бук", но за шесть лет следователи так и не привели достоверные доказательства, которые подтверждали бы эту версию.

Антипов представил снимки ног погибшего командира воздушного судна. На фото видно, что на левой ступне был надет черный ботинок, а на правой — носок-тапочка. Эксперт утверждает, что перед ЧП командир переобувался, и на борту произошла внештатная ситуация, которая переполошила экипаж. Командир переобувался, чтобы выйти в салон и обсудить ситуацию с членами экипажа, но в этот момент прогремел взрыв, пишет "ПолитПазл".

Телеканал "360" сообщал, что суд Гааги сохранил анонимность 12 свидетелей по делу о крушении MH17.

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Автор: Яна Либерман
#крушение #мн17 #антипов

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