Снимки погибшего командира малайзийского "Боинга" опровергают версию Запада о причине крушения самолета, заявил технический эксперт Юрий Антипов.

Малайзийский "Боинг", который летел по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур, потерпел крушение в июле 2014 года. Запад выдвинул версию, что самолет был уничтожен ЗРК "Бук", но за шесть лет следователи так и не привели достоверные доказательства, которые подтверждали бы эту версию.

Антипов представил снимки ног погибшего командира воздушного судна. На фото видно, что на левой ступне был надет черный ботинок, а на правой — носок-тапочка. Эксперт утверждает, что перед ЧП командир переобувался, и на борту произошла внештатная ситуация, которая переполошила экипаж. Командир переобувался, чтобы выйти в салон и обсудить ситуацию с членами экипажа, но в этот момент прогремел взрыв, пишет "ПолитПазл".

Телеканал "360" сообщал, что суд Гааги сохранил анонимность 12 свидетелей по делу о крушении MH17.