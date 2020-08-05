Пермский край посетит министр культуры РФ Любимова

Министр культуры России Ольга Любимова планирует приехать в Пермский край с рабочим визитом, точная дата пока не уточняется.

Об этом написал в своем аккаунте в социальной сети временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин. Он сообщил, что есть договоренность о совместной работе с министром культуры. Махонин уже заручился поддержкой Павловой в продвижении нескольких ключевых проектов региона.

Все они будут посвящены 300-летию края, которе будет отмечаться через три года. Среди проектов — новое здание для художественной галереи Перми, новая сцена для городского театра оперы и балета, а также создание культурного пространства на месте, где раньше работал машиностроительный завод Шпагина, а теперь расположен выставочный центр.