Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ФАН и Медиагруппа "Патриот" обсудят риски во время зарубежного отдыха

ФАН и Медиагруппа "Патриот" обсудят риски во время зарубежного отдыха

 Оперштаб зафиксировал 5204 пациента с COVID-19 в России за сутки

Оперштаб зафиксировал 5204 пациента с COVID-19 в России за сутки
Россия отказалась направлять наблюдателей на выборы в Белоруссию

Россия отказалась направлять наблюдателей на выборы в Белоруссию

 Шеремет: Кравчук напрасно тратит время на "возвращение" Крыма

Шеремет: Кравчук напрасно тратит время на "возвращение" Крыма
География коронавируса: какие страны снова вводят ограничения

География коронавируса: какие страны снова вводят ограничения

 Мечты США о ледокольном флоте в Арктике «замерзли» на Ближнем Востоке

Мечты США о ледокольном флоте в Арктике «замерзли» на Ближнем Востоке
ФАН и Медиагруппа "Патриот" обсудят риски во время зарубежного отдыха

ФАН и Медиагруппа "Патриот" обсудят риски во время зарубежного отдыха

 Оперштаб зафиксировал 5204 пациента с COVID-19 в России за сутки

Оперштаб зафиксировал 5204 пациента с COVID-19 в России за сутки
Россия отказалась направлять наблюдателей на выборы в Белоруссию

Россия отказалась направлять наблюдателей на выборы в Белоруссию

 Шеремет: Кравчук напрасно тратит время на "возвращение" Крыма

Шеремет: Кравчук напрасно тратит время на "возвращение" Крыма
География коронавируса: какие страны снова вводят ограничения

География коронавируса: какие страны снова вводят ограничения

 Мечты США о ледокольном флоте в Арктике «замерзли» на Ближнем Востоке

Мечты США о ледокольном флоте в Арктике «замерзли» на Ближнем Востоке
10:34   5 Августа 2020
Общество

Пермский край посетит министр культуры РФ Любимова

Пермский край посетит министр культуры РФ Любимова

Министр культуры России Ольга Любимова планирует приехать в Пермский край с рабочим визитом, точная дата пока не уточняется.

Об этом написал в своем аккаунте в социальной сети временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин. Он сообщил, что есть договоренность о совместной работе с министром культуры. Махонин уже заручился поддержкой Павловой в продвижении нескольких ключевых проектов региона.

Все они будут посвящены 300-летию края, которе будет отмечаться через три года. Среди проектов — новое здание для художественной галереи Перми, новая сцена для городского театра оперы и балета, а также создание культурного пространства на месте, где раньше работал машиностроительный завод Шпагина, а теперь расположен выставочный центр.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#министр культуры #павлова #махонин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...