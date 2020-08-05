Дронам установят правила движения

Использование беспилотных летательных аппаратов требует чёткого правового регулирования, считает председатель Комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

До конца года в России должна появиться концепция интеграции беспилотников в единое воздушное пространство. Пока их действия не урегулированы законом, существует угроза общественной безопасности, в том числе частной жизни граждан и разным охраняемым объектам.

Сейчас необходимо установить правила движения БЛА, чтобы предотвратить неправомерные действия внешних пилотов и обеспечить безопасность воздушным судам, объяснил Бондарев корреспонденту "Парламентской газеты". Также необходимо создать условия для дальнейшего развития рынка использования дронов в России.