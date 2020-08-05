Роспотребнадзор проверил работу ТЦ и ресторанов в Петербурге

Рестораны и торговые центры Петербурга вернулись к работе 27 июля после нескольких месяцев перерыва. Роспотребнадзор инспектируют деятельность объектов в связи с пандемией коронавируса.

Специалисты уже проверили работу нескольких заведений в Невском и Красногвардейском районах города. Сообщается, что все проверенные объекты работают с соблюдением всех требований в связи с COVID-19. На территории всех зданий нанесена специальная разметка для соблюдения социальной дистанции, весь персонал пользуется индивидуальными средствами защиты.

Распоряжение об открытии ТЦ, ТК и ресторанов в городе подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. При нарушении мер по нераспространению коронавирусной инфекции руководство объектов будет оштрафовано, предупредил градоначальник.