Макаренко призвал жестко наказывать «политических туристов» в Хабаровске

Все чаще в Госдуме РФ звучат инициативы отдельных, патриотически настроенных депутатов об ужесточении наказания за организацию несанкционированных митингов. В июне соответствующий законопроект намеревался внести на рассмотрение парламента депутат ГД Евгений Марченко: он предлагал ввести уголовное наказание за агитацию несовершеннолетних на участие в несогласованных акциях протеста и вовлечение подростков в массовые беспорядки.

В июльском разговоре с «Политикой Сегодня» народный избранник добавил, что Госдумой разрабатывается и другой законопроект: о привлечении к уголовной ответственности за иностранное финансирование политической деятельности. Это, по мнению Марченко, помогло бы существенно снизить градус активности «профессиональных» внесистемных оппозиционеров «на зарубежной зарплате».

Корреспондент «Политики Сегодня» поинтересовалась мнением московского муниципального депутата Эрнеста Макаренко по этому поводу. Политик поддержал идею увеличить штрафы для организаторов незаконных митингов, но особенно актуальным счел предложение запретить иностранное финансирование протестных организаций на законодательном уровне.

«Я думаю, что такие меры вполне оправданы и разумны. Что касается идеи запретить иностранное финансирование — я об этом говорю постоянно, и не только я. Это до сих пор возмутительно, что многие зарубежные фонды, направляемые Госдепом США, которому, как известно, поручено заниматься так называемой "демократизацией России", до сих пор продолжают активно работать и разными хитрыми схемами оплачивать действия тех, кто пытается раскачивать ситуацию внутри страны», — отметил Макаренко.

Пока законодательство относится к иностранному вмешательству в протесты чересчур лояльно, позволяя внесистемной оппозиции получать финансирование из других стран, заинтересованных в дестабилизации российской государственности, сохраняются риски «украинского сценария». Макаренко находит возмутительным тот факт, что зарубежный финансовый поток, спонсирующий внесистемную оппозицию, до сих пор не перекрыт.

«Они находят всяческие лазейки [в законодательстве], а это в принципе является покушением на наш конституционный строй. Фактически прямые агенты Запада, на их деньги существующие, продолжают здесь нагнетать обстановку и инициировать всяческие митинги и беспорядки — это преступно и пора с этим давно заканчивать! Мы знаем, к чему это ведет, мы знаем, для чего они работают. Знаем их цели прекрасно. Так давно пора окончательно перекрыть кислород любому зарубежному финансированию тех мерзавцев, которые здесь работают по указке Запада на разрушение нашей страны. Мы сами разберемся, без этих закордонных»

Законопроект об уголовной ответственности за иностранное финансирование политических деятелей поддержал и депутат Госдумы Виталий Милонов. Как отмечал парламентарий, такие операции практически всегда прикрываются анонимными пожертвованиями. Еще один верный способ перевести деньги оппозиционной ячейке в тайне от правоохранителей — биткоины.

Что же касается массовой «миграции» московской внесистемной оппозиции в Хабаровск для участия и координации митингов, начавшихся после ареста экс-губернатора Сергея Фургала — здесь Макаренко видит единственную причину, и это отнюдь не простодушная солидарность москвичей с жителями Дальнего Востока.

«Это намеренная попытка отработать поручение зарубежных хозяев, деньги, которые им заплачены. И себя заодно пропиарить, заработать политические очки как какому-то оппозиционеру. Вот таких политических туристов надо просто на корню выхватывать и преследовать по закону, потому что это — провокаторы. И все про это знают, все это видят, все знают, на чьи деньги эти мерзавцы работают, но они гуляют на свободе и организовывают эти протесты, нагнетают обстановку, дурят людям голову своей ложью, провокационными призывами», — поделился политик мнением с корреспондентом ПС.

Нельзя позволять внесистемной оппозиции нагнетать ситуацию в Хабаровске: незаконные митинги нужно пресекать сразу же, считает Макаренко.

«Возмутительно, почему до сих пор наши правоохранительные органы чего-то ждут. Может, у них нет прямого поручения. Чего они ждут? Пока там Майдан устроят? Окончательного накала обстановки? Давно пора было пресечь это на корню», — заключил он.

В середине июля корреспондент ПС побывал на митинге в Москве, прошедшем на Пушкинской площади: подробности в нашем репортаже о том, как бунтует молодое поколение.