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9:44   5 Августа 2020
Происшествия

Пресненский суд Москвы проведет первое слушание по делу Ефремова

Пресненский суд Москвы проведет первое слушание по делу Ефремова

Пресненский районный суд Москвы проведет первое заседание по делу актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП 8 июня. Виновник трагедии находился за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Слушание было перенесено из-за отсутствия адвокатов обвиняемого, уехавших в командировку. Однако 5 августа Ефремов уже прибыл к зданию суда, которое начнется 10:00. Ранее он не признал своей вины в произошедшем.

Однако телеведущий Владимир Познер отметил, что надеется на справедливое решение суда, который не будет опираться на прежние заслуги деятеля искусства.

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Автор: Кристина Мокроусова
#суд #дтп #ефремов

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