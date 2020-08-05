Пресненский суд Москвы проведет первое слушание по делу Ефремова

Пресненский районный суд Москвы проведет первое заседание по делу актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП 8 июня. Виновник трагедии находился за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Слушание было перенесено из-за отсутствия адвокатов обвиняемого, уехавших в командировку. Однако 5 августа Ефремов уже прибыл к зданию суда, которое начнется 10:00. Ранее он не признал своей вины в произошедшем.

Однако телеведущий Владимир Познер отметил, что надеется на справедливое решение суда, который не будет опираться на прежние заслуги деятеля искусства.